Bananenschalen verwerten: So machst du eine leckere Taco-Füllung aus ihnen

Bananen sind gesund und eignen sich hervorragend zum Backen. Aber hast du schon mal daran gedacht, auch die Bananenschalen zu verwerten? Roh schmecken sie eher bitter, lassen sich aber gut verarbeiten. Wir zeigen dir, wie es geht und machen daraus heute eine leckere Füllung für Tacos.

Bananenschalen verwerten: So lecker kann es sein

Bananen eignen sich wirklich perfekt zum Backen, denn sie verleihen Backwaren Feuchtigkeit und sind gleichzeitig ein natürliches Süßungsmittel. Außerdem verleihen sie Gebäcken einen charakteristischen, aromatischen Geschmack. Doch nicht nur die Bananen an sich, auch die Schalen lassen sich gut verwerten. Aus ihnen kannst du beispielsweise gebackene Bananenschalen machen oder sie wie wir als Füllung für Tacos verwenden.

Dieses traditionelle mexikanische Gericht besteht aus einer weichen oder knusprigen Tortilla, die gefaltet oder gerollt wird und mit verschiedenen Zutaten gefüllt ist.

Für unsere Variante pürieren wir eine Banane mit Wasser und Öl und verkneten sie zusammen mit Mehl zu einem geschmeidigen Teig. Diesen rollen wir dann aus und stechen kleine Kreise aus. Anschließend backen wir die Teigfladen in einer Pfanne, bis sie sich aufblasen. Danach bestreichen wir sie auf einer Seite noch mit BBQ-Soße und streuen zerkrumpelte Cornflakes obendrauf. Nun klemmen wir die Tacos zwischen die Streben eines Backofengitters und backen sie für zehn Minuten.

In der Zwischenzeit verwerten wir die Bananenschalen, indem wir das Innere abkratzen und die Schalen in Streifen rupfen. Dann braten wir sie in einer Pfanne mit Öl und Gewürzen an und löschen sie mit Sojasoße sowie BBQ-Soße ab. Zum Schluss füllen wir die Tacos nur noch mit den Bananenschalen und dekorieren sie mit Crème fraîche und Jalapeños.

Wirf die Schalen das nächste Mal also auf keinen Fall weg. Aus ihnen kannst du köstlich gefüllte Tacos zubereiten. Oder du verwertest die Bananenschalen, indem du aus ihnen einen Sirup machst. Willst du mal etwas anderes als Bananenbrot backen, probiere das Rezept für Bananen-Joghurt-Kuchen mit Streuseln oder süße Bananenkekse.

