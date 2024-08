Bangers and Mash: britischer Klassiker mit Bratwurst und Kartoffelpüree

Das erste Mal habe ich Bangers and Mash in einem britischen Pub gegessen. Und das ist auch kein Wunder, denn in den dortigen Kneipen gehört der Klassiker auf jede Speisekarte. Es gibt vermutlich keinen Pub, in dem man diese Spezialität mit Bratwurst (Banger) und Kartoffelpüree (Mash) nicht bekommt. Um in den Genuss zu kommen, musst du aber nicht erst ins Vereinte Königreich reisen. Folge einfach diesem simplen, aber unglaublich köstlichen Rezept!

Britische Hausmannskost: Bangers and Mash selbst machen

Stell dir vor: Du sitzt in einem gemütlichen Pub, am Nebentisch eine britische Familie samt Großeltern, vor dir ein Glas Guinness und ein Teller Bangers and Mash. Das Traditionsgericht der britischen Hausmannskost besteht aus Bratwürsten, cremigem Kartoffelpüree, einer Portion Erbsen und der leckersten Bratensoße, die du dir vorstellen kannst. Optisch zwar keine Sterneküche, geschmacklich aber genau das, was du an diesem Abend im Pub gesucht hast. Bangers and Mash, das ist einfach Wohlfühlessen pur!

Und genau deshalb solltest du dir dieses Gericht unbedingt einmal selbst zubereiten. Mit diesem Rezept gelingt das ohne Probleme. Folge der Schritt-für-Schritt-Anleitung und kaufe zuerst deine Zutaten ein. Dann geht’s los mit dem Schälen von Kartoffeln, die anschließend klein geschnitten und in Salzwasser gar gekocht werden. In einem zweiten Topf landen tiefgekühlte Erbsen, die ebenfalls gegart werden.

Dann brauchst du noch eine Pfanne, denn darin brätst du die Bratwürste an. Danach werden darin Zwiebel und Knoblauch angedünstet und eine Mehlschwitze hergestellt. Mit Brühe und Rotwein wird daraus die unglaublich köstliche und doch simple braune Soße, die Bangers and Mash erst vollendet.

Die Briten gelten zwar nicht unbedingt als Gourmet-Völkchen, aber trotzdem findet man in dem Königreich allerhand Köstlichkeiten. Zum Frühstück naschen sie das walisische Früchtebrot Bara Brith, nachmittags lassen sie sich Scones zum Afternoon Tea schmecken und abends gibt’s neben Bangers and Mash auch gern mal einen Shepherd’s Pie mit Linsen und Kartoffelpüree. Lecker!