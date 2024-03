Kartoffeln orientalisch gewürzt: Probiere die Kartoffelwürfel Batata Harra

Schäle die Kartoffeln und schneide sie kleine Würfel. Vermische diese in einer Schüssel mit etwas Öl und gib sie für 20 Minuten bei 160 °C in die Heißluftfritteuse oder für 25 Minuten bei 180 °C Umluft auf einem Blech in den Ofen. Wende sie regelmäßig.