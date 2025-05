Fusion Kitchen der anderen Art: Beef Wellington Frühlingsrollen musst du probieren

Vermenge für den Teig Mehl mit Wasser und Salz. Knete ihn gut durch und lass ihn anschließend 15 Minuten ruhen.

Falte den Teig danach einige Mal über sich selbst zusammen. Lege ihn in eine Schüssel, decke ihn mit Klarsichtfolie ab und stelle ihn für 12 Stunden, am besten über Nacht, in den Kühlschrank.

Erhitze am nächsten Tag ein Crêpe-Eisen 🛒 oder einen breiten Topf auf 120-140 °C. Nimm den gesamten Teig in die Hand und halte ihn in ständiger Bewegung. Gib eine dünne Schicht Teig gleichmäßig auf das Eisen oder den Boden eines umgedrehten Topfes, wie im Video zu sehen.

Löse den Teig, sobald sich die Ränder heben, vorsichtig ab und wende das Teigblatt von der anderen Seite. Lass es kurz abkühlen und bewahre es luftdicht verschlossen auf. Verarbeite so den gesamten Teig.

Putze die Champignons und zerkleinere sie in einer Moulinette zu einer feinen Masse. Brate diese in einer heißen Pfanne in 2-3 EL Öl, bis das Wasser der Pilze vollständig verdampft und sie eine streichfähige Creme geworden sind.

Würze die Pilzmasse nach deinem Geschmack mit Salz und Pfeffer und lass sie vollständig abkühlen.

Würze den aufgetauten und gut ausgedrückten Blattspinat mit Salz, Muskatnuss und einer Prise Zucker.

Schneide das Rinderfilet in 5 gleich große Stücke. Würze sie von allen Seiten mit Salz und Pfeffer und brate sie anschließend in einer Pfanne scharf an. Lass die Streifen vollständig abkühlen.

Platziere den Schinken mittig auf einem Teigblatt. Verteile die Pilzmasse und etwas Spinat darauf. Lege einen Rinderfiletstreifen auf das untere Ende und bestreiche es mit etwas Senf.

Verrühre die Maisstärke gut mit dem Wasser und bestreiche die Seiten des Teigblattes damit.

Rolle das Blatt nun vorsichtig, wie im Video gezeigt, zusammen und bestreiche auch die Naht noch einmal mit dem Maisstärke-Kleber. Verfahre so weiter, bis die Zutaten aufgebraucht sind.