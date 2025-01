Kimchi-Frühlingsrollen: so einfach und perfekt für den Airfryer

Frühlingsrollen sind bei uns wohl einer der beliebtesten Snacks und Vorspeisen der asiatischen Küche. Aber wer hätte gedacht, wie einfach es sein kann, Kimchi-Frühlingsrollen selbst zuzubereiten? Sie eignen sich dabei nicht nur perfekt für den Airfryer, sondern sind auch ein tolles Gericht zum Vorbereiten.

Kimchi-Frühlingsrollen: ganz einfach selbstgemacht

Kimchi-Frühlingsrollen selbst zuzubereiten ist wirklich simpler als du erwarten würdest. Am kompliziertesten ist es, am Anfang einzuschätzen, wie viel Füllung du pro Rolle brauchst. Danach wird die zweite kleine Herausforderung das Einrollen, aber das hast du nach den ersten paar Rollen beides schnell herausgefunden. Sobald du weißt, wie es läuft, kannst du bei der Füllung variieren und dich immer wieder neu ausprobieren.

Beginne damit, deine Füllung vorzubereiten. Schneide den Räuchertofu in feine Streifen, hacke die Frühlingszwiebeln klein und vermische die Stärke mit etwas Wasser. Letzteres wird am Ende dein „Kleber“ sein, damit die Rollen nach dem Zusammenrollen auch verschlossen bleiben.

Beim Reispapier für die Rollen kommt es auf die Variante an, für die du dich entschieden hast. Falls du tiefgefrorene Blätter nutzen möchtest, dann lass sie antauen und bedecke sie mit einem feuchten Küchentuch. So verhinderst du, dass sie austrocknen. Schnappe dir bei frischen Reispapierblättern immer je eins und weiche es für ein bis zwei Minuten in lauwarmen Wasser ein.

Nun beginnt der komplizierte Teil, den du aber im Handumdrehen gelernt hast. Lege ein Blatt für die Kimchi-Frühlingsrollen so vor dich, dass eine Ecke zu deinem Körper zeigt. Verteile nun eine kleine Menge der Füllung im unteren Drittel des Blattes und drehe das Blatt nach oben hin zusammen. Die äußeren Ecken faltest du auf der Hälfte nach innen. Bestreiche die letzte obere Ecke ein wenig mit der vorbereiteten Stärkemischung und rolle sie komplett zusammen.

Lege die fertigen Kimchi-Frühlingsrollen unter ein feuchtes Küchentuch, damit sie nicht austrocknen, bis du mit allen fertig bist. Gib sie dann für acht bis zehn Minuten bei 200 Grad Celsius in deinen Airfryer. Wende sie während der Zeit einmal. Solltest du keinen Airfryer besitzen, kannst du sie auch in den Backofen packen. Ebenfalls bei 200 Grad Celsius, dann aber für 15 bis 20 Minuten backen. Auch hier sollten die Kimchi-Frühlingsrollen einmal gewendet werden.

Während die Rollen fertig backen, kannst du den Dip vorbereiten. Gib dazu einfach alle Zutaten in eine kleine Schüssel und rühre sie gut durch. Lass dir diese kleinen Köstlichkeiten schmecken!

