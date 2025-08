Beeren-Brie-Muffins: Muffins mit Aha-Effekt

Süße Muffins kennen – und lieben – wir vermutlich alle. Aber die kleinen Gebäckstücke können so viel mehr als nur süß sein. Wenn dir zum Beispiel beim Reinbeißen plötzlich eine zartschmelzende Brie-Füllung begegnet, wird es richtig spannend. Beeren-Brie-Muffins bringen Schwung in die (Back-)Stube. Ihr Kontrast aus saftigen Beeren und cremigem Käse macht sie zu kleinen Überraschungspaketen. Perfekt für alle, die sich beim Backen nicht zwischen süß und herzhaft entscheiden wollen.

Darum schmecken Beeren-Brie-Muffins so himmlisch

Brie im Muffin? Klingt erst mal gewagt, funktioniert aber erstaunlich gut. Ähnlich wie bei Feigen mit Ziegenkäse oder Preiselbeeren und Camembert sorgt die Kombination aus süßen Beeren und würzigem Weichkäse für eine köstliche Balance. Das nussige Aroma von Brie macht sich gut mit süß-saftigen Himbeeren, der Käse schmilzt im Ofen und verteilt sich dabei im Inneren des Gebäcks. So ist jeder Bissen aufs Neue eine Überraschung.

Fast genauso gut wie der Geschmack ist der Fakt, dass du für Beeren-Brie-Muffins keine ausgefallenen Zutaten brauchst. Lediglich Mehl, etwas Zucker (aber nicht zu viel), Ei, Backpulver, Buttermilch, Brie und Beeren. Schneide den Brie in Würfel oder Scheiben, je nachdem, wie intensiv du ihn im Teig verteilen möchtest. Bei den Beeren bieten sich viele an: Brom-, Blau- oder auch Himbeeren schmecken super und haben gerade sogar Saison. Daher kannst du sie frisch, prall und saftig in jedem Supermarkt erwerben und sie stecken voller Geschmack.

Verteile den Teig auf Muffinförmchen und schiebe diese in den Ofen, bis eine Stäbchenprobe ergibt, dass die Beeren-Brie-Muffins durch sind. Am allerbesten schmecken sie, wenn du sie noch lauwarm vernaschst, denn dann ist der Käse noch weich und zerläuft dir beim Essen im Mund. Lecker!

Süß und salzig ist längst keine Geheimkombination mehr. Probiere doch auch mal unsere Brie-Honig-Muffins oder eine Birnen-Feta-Galette, die nicht nur hübsch aussieht, sondern großartig schmeckt. Auch toll: Brezel-Cupcakes mit Karamell und Salzbrezeln.

Beeren-Brie-Muffins
Vorbereitungszeit 15 Minuten Min.
Zubereitungszeit 25 Minuten Min.
Gesamtzeit 40 Minuten Min.
Portionen 12 Stück
Kochutensilien
1 Muffinblech
Zutaten
100 g Brie

1 Zweig Rosmarin

200 g Mehl

1 TL Backpulver

1/2 TL Natron

50 g Zucker

1 Prise Salz

1 Ei

200 ml Buttermilch

50 ml Rapsöl

100 g gemischte Beeren nach Wahl Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Muffinblech mit Papierförmchen aus.

Schneide den Brie in Würfel. Zupfe die Rosmarin-Nadeln ab und schneide sie fein.

Vermische Mehl, Backpulver, Natron, Zucker und Salz in einer Schüssel.

Verquirle in einer zweiten Schüssel das Ei mit Buttermilch und Öl. Gieße die flüssigen Zutaten zu den trockenen und rühre nur so lange, bis alles gerade vermischt ist.

Hebe vorsichtig die Beeren und die Brie-Würfel unter. Achte darauf, nicht zu stark zu rühren, damit der Käse nicht zu sehr zerfällt.

Verteile den Teig gleichmäßig auf die Muffinförmchen und backe sie etwa 20-25 Minuten, bis sie goldbraun sind und die Stäbchenprobe sauber bleibt.

