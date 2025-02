Diese Cupcakes kombinieren süß und salzig zu einem himmlischen Genuss

Wer auch nur ein wenig Ahnung vom Kochen oder Backen hat, weiß: Süß und salzig sind eine Kombination, die immer geht! Ob in Form einer Schokoladensoße zu einem Braten oder einem salzigen Karamell, wenn beide dieser Geschmacksrichtungen zusammenkommen, schaffen sie etwas Besonderes. Brezel-Cupcakes mögen daher zuerst seltsam klingen, aber sind eine rundum gute Idee. So machst du sie.

Brezel-Cupcakes: leckerer Hingucker

Dass Salz Süßspeisen nur besser macht, ist schon lange kein Geheimnis der gehobenen Küche mehr. Schließlich sind Salz und Zucker beides Geschmacksverstärker, sprechen nur eben unterschiedliche Rezeptoren an. Daher schmeckt Süßes, das ein wenig gesalzen wurde, umso intensiver. Umgekehrt funktioniert das übrigens auch. Aber darum soll es hier nicht gehen.

Bei unseren Brezel-Cupcakes geht es vielmehr darum, einem saftigen Schokoladenteig durch die Verfeinerung mit Salzkaramell und knusprigen Minibrezeln das gewisse Etwas zu verleihen. Die Knabberei, die du vermutlich von Ausflügen oder Spieleabenden kennst, bilden nicht nur einen knackigen Kontrast zur fluffigen Konsistenz der Cupcakes, sondern geben diesen auch eine spannende Würze.

Die Zubereitung ist denkbar einfach. Erst rührst du einen saftigen Schokoladenteig an und backst diesen in Muffinförmchen 🛒, bis die Cupcakes schön aufgegangen sind. Während sie abkühlen, kannst du dich ums Frosting kümmern. Dieses schmeckt am besten, wenn du es aus Frischkäse, Butter und Puderzucker anrührst. So bleibt es luftig, aber dennoch stabil. Verziere die Cupcakes mit der Creme, beträufele sie mit Karamell und kröne jeden einzeln mit einer kleinen Salzbrezel.

Brezel-Cupcakes sind perfekt für besondere Anlässe, aber auch als kleiner Snack für zwischendurch. Wenn du die süß-salzig-Kombination besonders gern magst, kannst du noch etwas grobes Meersalz darüber streuen. Möchtest du es weniger intensiv, ersetze das Karamell durch Schokoladensoße. Ganz egal, wie du sie variierst – diese Cupcakes sorgen garantiert für Begeisterung.

Lust auf mehr Muffins mit cremigem Topping? Cupcakes gehen schließlich immer! Backe dir auch Glühwein-Cupcakes oder versüße deinen nächsten Brunch mit Prosecco-Cupcakes. Besonders frisch schmecken auch Kokos-Limetten-Cupcakes.

Brezel-Cupcakes Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 125 g weiche Butter

150 g Zucker

2 Eier

100 g Weizenmehl Type 405

40 g Backkakao

½ TL Backpulver

1 Prise Salz

200 ml Milch Für das Frosting: 100 g Butter weich

100 g Puderzucker

175 g Frischkäse

1 Prise Salz Außerdem: Karamellsoße

Salzbrezeln Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Muffinblech mit 12 Förmchen aus.

Rühre für den Teig die weiche Butter mit dem Zucker schaumig. Gib die Eier einzeln dazu und rühre sie gut unter.

Vermische das Mehl mit Kakao, Backpulver und Salz.

Rühre die Mischung abwechselnd mit der Milch unter die Butter-Ei-Masse, bis ein glatter Teig entsteht.

Verteile den Teig gleichmäßig auf die Förmchen und backe die Muffins ca. 20 Minuten, bis sie bei der Stäbchenprobe nicht mehr kleben. Lass sie vollständig auskühlen.

Schlage für das Frosting die weiche Butter mit dem Puderzucker und einer Prise Salz cremig. Gib den Frischkäse dazu und rühre nur so lange, bis eine glatte Creme entsteht. Fülle das Frosting in einen Spritzbeutel mit Sterntülle und verteile es auf den Muffins.

Träufle Karamellsoße über das Frosting und dekoriere jeden Cupcake mit einer Salzbrezel.

