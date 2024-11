So machst du den ungarischen Mohnstrudel Beigli

Vermische das Mehl mit der Butter, bis eine krümelige Masse entsteht. Gib die Hefemilch, Eier, Orangenschale und eine Prise Salz dazu und knete alles zu einem glatten Teig. Decke den Teig ab und lass ihn an einem warmen Ort 1 Stunde lang gehen.

Weiche die Rosinen im Orangensaft ein. Erhitze die Milch in einem Topf, füge den Mohn, Zucker und Grieß hinzu und koche die Mischung unter Rühren, bis sie eindickt. Rühre die eingeweichten Rosinen samt Orangensaft unter.

