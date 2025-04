Food-Influencerin Sissi Chen verrät ihr Rezept für Biang Biang Nudeln

Wir durften mit Sissi in unserer Leckerschmecker-Küche eines der klassischsten Gerichte Chinas zubereiten: handgemachte Biang Biang Nudeln. Fun Fact: „Biang“ beschreibt das Geräusch, das die Nudeln machen, wenn sie geschlagen werden.

Die gebürtige Chinesin ist in Wien aufgewachsen und lebt seit 2019 in Berlin. Bekannt geworden ist sie vor allem durch ihren Social-Media-Kanal „eatinginberlin“. Wer die neuesten Food-Trends und Restaurant-Tipps sucht, ist bei ihr genau richtig.

Biang Biang Nudeln nach Xi’an Art

Während der Nudelteig in Öl eingelegt wird und noch etwas aufgeht, werden Frühlingszwiebeln und Knoblauch geschnippelt. Sissi erzählt uns währenddessen, warum sie sich ausgerechnet für dieses Gericht entschieden hat. „Ich war letztes Jahr tatsächlich in China und auch in der Region, aus der diese Nudeln stammen. Seitdem ich dort war, koche ich sie noch öfter zu Hause als vorher. Und das Rezept macht immer ultra viel Spaß – besonders, wenn man es zusammen kocht.“

Das Gericht stammt ursprünglich aus der Provinz Shaanxi, insbesondere aus der Stadt Xi’an. Tatsächlich wird es aber in jeder Region Chinas unterschiedlich zubereitet. Es fängt schon beim chinesischen Essig an, von dem es laut Sissi zahlreiche Varianten gibt.

Übrigens: Chinesischer Essig ist auch die Basis für chinesisches Süß-Sauer und verantwortlich für die typische Säure in der chinesischen Küche. Sissi empfiehlt schwarzen Chinkiang-Essig.

Der Teig für Biang Biang Nudeln muss eine weile gehen. Dafür sollte man ihn mit Öl einfetten. Credit: Leckerschmecker

So entstehen die Biang Biang Nudeln in nur 5 Minuten

Dass Sissi ein Händchen für handgemachte Biang Biang Nudeln hat, wird schnell klar. In die eingelegten Teigfladen drückt sie ein Essstäbchen. „Die Delle dient nachher zum Auseinanderziehen der Nudel“, erklärt Sissi. Danach wird der Teig mit der Hand zerdrückt, dann gedehnt und gleichzeitig geschlagen. Jetzt muss sie nur noch an der Delle entlang gerissen werden. Schon entsteht eine perfekte, lange Nudel – und das nur in wenigen Minuten.

So schwierig wie es sich anhört, ist es aber gar nicht. Unsere Showköchin Adrianna braucht zwar etwas länger, aber das Ganze sorgt für viel Spaß. Sie fragt Sissi währenddessen, was sie sich für die deutsche Food-Kultur wünschen würde. Sissi hofft auf mehr kulinarische Offenheit in Deutschland. „Es ist in China einfach viel akzeptierter, verschiedene Dinge zu essen und zu kombinieren. Chinesisches Essen ist spannend, weil es so unterschiedliche Geschmacksrichtungen und Texturen hat – genau wie die Biang Biang Nudeln.“

Der Teig für Biang Biang Nudeln muss gut gezogen werden. Credit: Leckerschmecker

Heißes Öl: der Klassiker der chinesischen Küche

Die Nudeln sind innerhalb von drei bis vier Minuten gekocht und können angerichtet werden. Jetzt fehlt nur noch das Topping und das Öl. Adrianna strahlt schon über das ganze Gesicht, denn gleich wird es brutzeln. Die Technik, heißes Öl über frische Zutaten zu gießen, ist laut Sissi eine klassische Methode der chinesischen Küche. So entsteht die aromatische Soße. Aber Achtung: Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Chilipulver müssen an einer Stelle platziert werden, damit alle frischen Zutaten gleichmäßig „gebraten“ werden. Ein bisschen Sojasauce und chinesischer Essig – und schon geht’s ans Probieren der Biang Biang Nudeln.

„Und ganz wichtig: richtig, richtig gut umrühren! Dann hat man genau das, was man möchte – eine richtig schöne, fette, lange Nudel mit unterschiedlichen Texturen, an der die Sauce perfekt haftet!“

Das heiße Öl brutzelt und brät die frischen Zutaten in der Schale. Credit: Leckerschmecker

Schärfe, Würze, Genuss: So schmecken Sissis Biang Biang Nudeln

„Man schmeckt richtig, dass es handgemacht ist. Diese Mischung aus Knoblauch, den ganzen Gewürzen und dem Essig!“ sagt Adrianna begeistert. Für Sissi hätte sogar noch ein bisschen mehr Knoblauch hineingekonnt, antwortet sie darauf lachend.

Wer noch weitere einfache und coole Rezepte von Sissi ausprobieren möchte, sollte ein Blick in ihr Kochbuch Einfach Chinesisch – Rezepte für jeden Tag werfen.

„Es ist wirklich ein Gericht, an dem jede viel Spaß hat – beim Ziehen, beim Kochen und natürlich beim Essen!“, sagt Sissi abschließend. Und was soll ich sagen? Bei mir sind die Biang Biang Nudeln zu Hause genauso gut geworden – und es war definitiv eins: simpel, aromatisch und voller Spaß.

Credit: Leckerschmecker

Biang Biang Nudeln Sissi Chen keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 2 Personen Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 250 g Mehl

135 ml heißes Wasser

½ TL Salz

500 ml geschmacksneutrales Öl zum Bedecken, Raps oder Sonnenblume Außerdem: 1 Frühligszwiebeln

4 Knoblauchzehen

Pak Choi optional

1 TL Chilipulver alternativ Paprikapulver

5 EL geschmacksneutrales Öl Raps oder Sonnenblume

2 EL Sojasoße

2 EL chinesischer Essig findest du online, z.B. hier 🛒

Sesam optional Zubereitung Vermenge Mehl, Wasser und Salz 10 Minuten lang zu einem glatten Teig. Pinsel danach den Nudelteig mit Öl ein und lasse ihn abgedeckt 20 Minuten ruhen.

Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe und Hacke oder presse die Knoblauchzehen. Optional kannst du den Pak Choi vierteln.

Teile den Nudelnteig in vier gleich große Portionen und drücke ihn flach zu einem Rechteck. Lege die Teigfladen nochmal 15–20 Minuten in Öl ein.

Bringe etwa 2 l Wasser in einem ausreichend großen Topf zum Kochen. Erhitze gleichzeitig in einem kleineren Topf 5 EL des geschmacksneutralen Öls.

Drücke die Nudelteigportionen nochmals mit der Hand richtig flach, sodass sie ca. 2 cm dick sind. Jetzt mit einem Essstäbchen eine sichtbare Delle längs in die Mitte drücken. Diese dient später zum Reißen der Nudeln. (Achtung: Nicht durchtrennen!)

Jeweils eine Portion in beide Hände nehmen und in die Länge ziehen. Gleichzeitig zum Ziehen den Teig auf die Arbeitsfläche schlagen. Dabei so lang ziehen wie möglich. Optional: Rolle den Teig mit einem Nudelholz flach. Achte darauf, dass die Delle noch gut sichtbar ist. Lege eine Hand auf eine Teigseite und halte sie fest und dehne und schlage die andere Teighälfte mit der zweiten Hand.

Reiße die Nudeln an der eingedrückten Delle entlang auseinander, sodass am Ende vier lange Nudeln entstehen. Gib diese sie sofort ins kochende Wasser. Lass die Nudeln etwa 3–4 Minuten kochen, bis sie an der Wasseroberfläche schwimmen. Füge nach 2 Minuten den Pak Choi hinzu.

Fülle je zwei Nudeln und Pak Choi in eine Schüssel. Platziere Frühlingszwiebeln, Chilipulver und Knoblauch als Häufchen in der Mitte der Schüssel. Übergieße die frischen Zutaten in den beiden Schüsseln mit den 5 EL heißen Öl.

Füge abschließend jeweils Sojasoße und chinesischen Essig hinzu und toppe das Ganze mit Sesam. Danach kräftig verrühren! Notizen Der Teig kann auch vorbereitet für 2–3 Tage im Kühlschrank gelagert werden, muss aber vor der Zubereitung rechtzeitig aus dem Kühlschrank genommen werden.

Ein Spiegelei oder Fleischtoppings können dem Gericht weitere Komponenten hinzufügen.

