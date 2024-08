Probiere das rustikal belegte Brot aus Portugal Bifana

Kennst du dich in der portugiesischen Küche aus? Hierzulande ist sie nicht so bekannt wie etwa die spanische oder italienische Küche. Dabei haben die Portugiesen Einiges zu bieten. Hier hast du ein Rezept für ein portugiesisches Nationalgericht gefunden, das du unbedingt kennen solltest: Bifana! Es handelt sich um mariniertes Schweinefleisch, das als großzügige Portion in einem Brot serviert wird. Ein Gericht, das aufs Ganze geht!

Bifana: landesweit bekannt und beliebt

Ursprünglich sollte das Bifana hungrige Arbeiter satt machen oder eine praktische Mahlzeit für Reisende sein. Der Erfolg ließ jedoch nicht lange auf sich warten, und so verbreitete sich das rustikal belegte Brot wie ein Lauffeuer über das schöne Land am Atlantik. Jede Region hat dem Gericht eine eigene Note verliehen; mal wird es mit Senf und Eiern serviert, mal „pur“. Auf den Straßen Lissabons und Portos finden sich Imbissbuden und Straßencafés, die das Bifana anbieten. Selbst portugiesische McDonalds-Filialen haben eine eigene Version herausgebracht: das McBifana.

Es gehört zur Esskultur Portugals einfach dazu. Man sitzt draußen, genießt im Beisein von Freunden ein kühles Bier und herzhafte Snacks, die satt und glücklich machen. Ein Bifana stärkt auch müde Touristen nach einer anstrengenden Sightseeing-Tour. Und bald sogar dich, denn mit diesem Rezept beißt du bald beherzt in ein saftiges Brötchen!

Wir verwenden dafür Schweineoberschale, ein besonders zartes Muskelfleisch von der Innenseite der Schweinekeule, mit dem auch ein typisches Schnitzel zubereitet wird. Das liegt mindestens eine Stunde im Kühlschrank in einer würzigen Marinade. Am besten planst du dafür aber noch mehr Zeit ein, zum Beispiel über Nacht. Die Marinade besteht auch gepresstem Knoblauch, Weißwein, Olivenöl, klein geschnittener Zwiebel, etwas Balsamico, Paprikapulver und Lorbeerblättern.

Brate das marinierte Fleisch anschließend scharf an, schneide es in Streifen und belege damit das aufgeschnittene Ciabatta-Brötchen, das du vorher dünn mit etwas Senf bestrichen hast. Fertig ist der Bifana-Genuss!

Probiere doch auch mal herzhaft gefüllte Brötchen mit mariniertem Schweinebauch! Ein Klassiker aus Portugal in neuem Gewand sind diese veganen Pasteis de Nata. Und Arroz de Pato, die portugiesische Reispfanne, wird dir sicher ebenfalls schmecken!