Frischer Birnen-Feldsalat-Smoothie: ein unerwartetes Geschmackserlebnis

Grüne Smoothies sind nicht jedermanns Sache – aber dieser hier ist anders! Statt immer nur Banane und Spinat zu mischen, wird’s heute raffiniert. Unser frischer Birnen-Feldsalat-Smoothie ist der perfekte Drink für einen leichten und gesunden Start in den Tag. Er versorgt dich mit jeder Menge Vitaminen, Antioxidantien und Nährstoffen, die deinem Körper guttun. Die Birne bringt dabei eine natürliche Süße mit, Feldsalat sorgt für ein mildes Grün und ein Hauch von Mandel rundet das Ganze mit einer leicht nussigen Note ab.

Wie du mit Birne und Feldsalat den leckersten Smoothie zauberst

Die Kombination aus Birne und Feldsalat hat es ganz schön in sich. Vor allem deren Ballaststoffe sind besonders gut für unseren Darm. Gleichzeitig sorgt das enthaltene Vitamin C aus der Birne für eine bessere Eisenaufnahme. Wovon der Feldsalat einiges mitbringt. Außerdem ist der Smoothie sehr gut bekömmlich, versorgt dich mit ausreichend Flüssigkeit und ist dabei superschnell zubereitet.

Als allererstes wäschst und putzt du den Feldsalat gründlich, um ihn von überschüssiger Erde oder Sand zu befreien. Als nächstes kommt die Birne dran, bevor du sie entkernst und in grobe Stücke schneidest. Du kannst den Feldsalat und die Birnenstücke bereits in den Mixer geben. Presse nun den Saft der Limette aus und gib ihn ebenso in den Mixer. Als nächstes folgen auch schon all die anderen Zutaten wie Mandeln, Datteln und ein Esslöffel der Haferflocken. Danach pürierst du alles fein, bis du eine flüssige Konsistenz bekommst. Je nachdem, wie flüssig dein Smoothie werden soll, gib noch etwas mehr Wasser hinzu.

Ist der Birnen-Feldsalat-Smoothie fertig, kannst du ihn in Gläser füllen und noch etwas dekorieren. Streue dafür den Rest der Haferflocken sowie ein paar Chiasamen oben drüber. Danach heißt es: schlürfen und genießen!

