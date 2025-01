Dry January: Dieser Birnen-Ingwer-Shrub bringt deine Mocktails auf ein neues Level

Der Januar hat gerade erst begonnen, die Vorsätze sind noch frisch. Ein beliebter Vorsatz ist, wie immer, weniger Alkohol zu trinken. Viele nehmen daher am Dry January, dem „trockenen Januar“ teil. Doch alkoholfrei muss nicht gleich langweilig bedeuten. Dieses Rezept für einen Birnen-Ingwer-Shrub sorgt für Schwung im Glas und das ganz ohne einen dicken Kopf am nächsten Tag.

Was ist Birnen-Ingwer-Shrub und warum ist er so gut?

Du fragst dich jetzt vielleicht, was für ein komisches Wort du gerade gelesen hast. Shrub? Eine Google-Suche ergibt, dass shrub so viel wie „Gestrüpp“ bedeutet. Nicht hilfreich. Lass mich etwas Licht ins Dunkle bringen. Im Cocktail-Kontext handelt es sich um eine Art Essig-Zucker-Sirup, der mit Früchten aromatisiert wird. Es handelt sich dabei um eine sehr alte Art und Weise, frische Früchte haltbar zu machen. Gemischt mit Wasser, bildet Shrub eine süß-säuerliche Brause voller gesunder Inhaltsstoffe. Besonders jetzt im Winter ist dieser Birnen-Ingwer-Shrub daher ein gern gesehener Gast im Glas.

Die Zubereitung von Shrub ist einfach, braucht aber etwas Zeit. Für einen Birnen-Ingwer-Shrub brauchst du neben den namensgebenden Zutaten außerdem Zucker und Essig. Schneide Birnen und Ingwer sehr klein und vermische sie eins zu eins mit Zucker. Dann kommt die Mischung in ein sauberes Glas und hat dort 48 Stunden Zeit, richtig gut durchzuziehen. Dabei entzieht der Zucker den Früchten die Flüssigkeit und bildet langsam einen Sirup. Dieser wird gefiltert und mit Essig vermischt. Verwende hier am besten einen unpasteurisierten, also lebendigen Apfelessig 🛒.

Durch die Verwendung eines rohen Essigs und dadurch, dass die Zutaten selbst nicht gekocht werden, ist dein Birnen-Ingwer-Shrub ein wahres Gesundheitswunder. Apfelessig soll gut für Stoffwechsel und Immunsystem sein, entgiften sowie Haare und Haut merklich reiner machen. Ingwer wirkt antibakteriell, Birnen liefern wertvolle Vitamine. Dry January bedeutet damit nicht nur Verzicht, sondern auch einen deutlichen Gewinn.

Du kannst den Birnen-Ingwer-Shrub mit etwas Sprudelwasser aufgießen und dir somit eine schnelle Limonade mixen. Aber auch als Zutaten für Mocktails, also Cocktails ohne Alkohol, ist er hervorragend geeignet. Er verleiht diesen einen sauer-scharfen Geschmack sowie eine angenehme Süße. Übrigens kannst du Shrubs mit vielen anderen Obstsorten ansetzen. Experimentiere hier ruhig herum!

Mit unseren Drinks wirst du Alkohol nie wieder vermissen! Mixe dir einen alkoholfreien Mango-Cocktail oder probiere den Klassiker Shirley Temple mit Grenadine. Brauchst du doch einen kleinen Kick, koste mal von dem Sparkling Americano mit Kaffee und Grapefruit.

Birnen-Ingwer-Shrub Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ziehzeit 4 Tage d Gesamtzeit 4 Tage d 15 Minuten Min. Portionen 1 Glas Kochutensilien 1 Einmachglas, 500 ml Zutaten 1x 2x 3x 450 g Bio-Birnen

50 g Bio-Ingwer

500 g Zucker

500 ml Apfelessig unpasteurisiert Zubereitung Wasche Birnen und Ingwer und schneide beides ungeschält in kleine Stücke. Du kannst auch das Kerngehäuse der Birnen verwenden.

Vermische die Früchte mit dem Zucker, fülle alles in ein sauberes Glas und lass das Gemisch 48 Stunden ziehen.

Gieße den so entstandenen Sirup durch ein Sieb und drücke die Fruchtstücke aus.

Vermische den Sirup mit dem Essig und fülle alles in eine saubere Flasche. Stelle diese in den Kühlschrank und lass sie mindestens 2 Tage durchziehen. Notizen Vermische den Shrub mit Sprudelwasser oder mixe ihn in einen Mocktail.

Der Shrub hält sich im Kühlschrank bis zu 10 Monaten.

