Birnen-Martini: fruchtiger Silvester-Cocktail

Silvester steht vor der Tür. In diesem Jahr verabschieden wir das alte und begrüßen das neue Jahr aber mal nicht klassisch mit einem Glas Sekt, sondern mit einem süßen Birnen-Martini. Wir zeigen dir, wie du den Cocktail zubereitest.

Cocktail zum Jahreswechsel: Birnen-Martini

Immer nur mit Sekt an Silvester anzustoßen ist auf Dauer ganz schön langweilig, oder? Das haben wir uns auch gedacht und uns für dieses Jahr einfach mal einen eleganten Cocktail zum Jahreswechsel ausgesucht: einen Birnen-Martini. Für den brauchst du etwas Birnenlikör, Wodka, Zuckersirup, Zitronensaft, eine Birne und Eiswürfel.

Für einen gut gekühlten Drink stellst du deine Martini-Gläser vor der Zubereitung für etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Anschließend reibst du den Rand der Gläser mit etwas Zitronensaft ein und ziehst diesen durch etwas Zucker, den du vorher auf einen kleinen Teller gestreut hast.

Übrigens, auch wenn unser Birnen-Martini einen Zuckerrand hat, eine Margarita befindet sich nicht im Cocktailglas. Der Rand soll dem Drink passend zum Jahreswechsel ein bisschen Glamour verleihen und ist nur ein Vorschlag. Magst du deine Drinks lieber puristisch, dann lass ihn einfach weg.

Nun füllst du zuerst Eiswürfel und danach Wodka, Zuckersirup, Zitronensaft sowie Birnenlikör in einen Shaker und schüttelst alle Zutaten für einige Sekunden gründlich durch. Gieße den Cocktail dann in die vorbereiteten Gläser. Wenn du magst, kannst du den Cocktail noch mit einer dünn geschnittenen Birnenscheibe verzieren.

Bei Leckerschmecker findest du eine große Auswahl an leckeren Cocktails mit und ohne Cocktails zum Anstoßen an Silvester. Wie wäre es mit einem Cranberry-Moscow-Mule? Der schmeckt auch lecker zum Käsefondue. Ein Gin-Tonic-Spritz sorgt für einen frischen Start und neue Jahr und ein Grapefruit-Salbei-Cocktail schmeckt nicht nur an Weihnachten.