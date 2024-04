Last-Minute-Drink für Silvester: Cranberry Moscow Mule

Bist du bereit, das Jahr mit einem spritzigen Getränk zu verabschieden? Und 2024 mit einem erfrischenden Update zu begrüßen? Prima, dann hol‘ die Kupferbecher raus, wir mixen noch schnell einen Cranberry Moscow Mule. Wodka und Ginger Beer dürfen in die Becher – frische Cranberrys auch. Gurke fliegt dafür raus. Und dann heißt es: Prost!

Festlicher Cranberry Moscow Mule

Ursprünglich als Moscow Mule in den 1940er-Jahren in den USA populär geworden, hat er sich im Laufe der Jahre zu einem beliebten Klassiker entwickelt. Die Zugabe von Cranberrysaft verleiht dem Getränk nicht nur eine festliche Note, sondern bringt auch eine süß-saure Dimension in den Kultdrink. Der saure Geschmack der Cranberrys harmoniert wunderbar mit der würzigen Schärfe des Ingwerbiers und dem erfrischenden Wodka.

In der Silvesternacht, wie bei vielen festlichen Anlässen, ist der Cranberry Moscow Mule mit seiner schönen roten Farbe ein echter Hingucker. Die rote Farbe symbolisiert Glück, Freude und Liebe für das kommende Jahr. Die erfrischenden Zutaten machen den Cocktail zu einer perfekten Wahl, um mit Freunden und Familie anzustoßen, während ihr das vergangene Jahr Revue passieren lasst und gespannt auf das neue blickt.

Mache dich bereit, diesen besonderen Abend mit einem Cranberry Moscow Mule zu begießen – einer zeitlosen Kreation, die Tradition und Moderne, Aromen und Feierlichkeiten in sich vereint. Cheers und ein fröhliches neues Jahr!