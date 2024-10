Birnen-Pudding-Kuchen: Herbstklassiker mit fruchtiger Füllung

Dieser Birnen-Pudding-Kuchen ist die schönste Art und Weise, den Herbst zu zelebrieren. Er ist einfach die perfekte Kombination aus knusprigem Mürbeteig, cremigem Pudding und saftig-süßen Birnen. Ganz gleich, ob du ihn als Highlight einer Kuchentafel oder Dessert nach einem dekadenten Menü auftischst – dieser Kuchen wird deinen Gästen mit Sicherheit in guter Erinnerung bleiben!

Birnen-Pudding-Kuchen: So bereitest du ihn zu

Für deinen Birnen-Pudding-Kuchen brauchst du drei Hauptzutaten: Mürbeteig, Vanillepudding und Birnen. Für ersteren kannst du auf fertigen Mürbeteig zurückgreifen, den es in jedem Supermarkt im Kühlregal zu finden gibt. Den Teig selbst zu machen ist allerdings auch kein Problem, wenn du der einfachen 3-2-1-Regel folgst: Drei Teile Mehl, zwei Teile Fett und einen Teil Zucker. Knete alles zusammen und fertig ist deine Kuchenbasis. Lege den Teig bis zum weiteren Gebrauch in den Kühlschrank.

Vanillepudding kochst du dir ganz einfach aus Puddingpulver, Milch und Zucker. Hast du den Pudding fertiggekocht, lässt du ihn abkühlen. Bedecke ihn aber vorher mit einem Stück Frischhaltefolie, damit er keine Haut bildet. Während der Pudding abkühlt, bereitest du die Birnen vor. Wähle saftige, süße Früchte, die aber nicht zu weich sind. Schneide sie in Stücke und lege sie kurz in Zitronenwasser, damit sie nicht braun werden.

Nun geht es schon an die Zusammensetzung. Rolle den Mürbeteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und lege ihn in eine gefettete Springform. Achte darauf, dass der Teig auch einen Rand bildet, damit die Füllung später nicht herausläuft. Verteile dann den abgekühlten Pudding gleichmäßig auf dem Teigboden. Die Birnen legst du auf, wie es dir passt. Ob du sie lieber fächerförmig oder in einer Art Blumenmuster verteilst, ist dir überlassen. Hauptsache, du sparst nicht an Birnen! Dann wandert das Ganze in den Ofen und du darfst dich auf einen knusprig-cremigen Obstkuchen freuen.

Birnenkuchen gibt es in vielen tollen Varianten, wie diesem Schoko-Birnen-Kuchen oder als saftigen Birnenkuchen mit Zimtschnecken. Magst du es besonders knusprig, backe einen Birnen-Streuselkuchen.