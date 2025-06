Birria-Tacos: Dieses mexikanische Comfort Food musst du probieren

Hast du schon mal von Birria-Tacos gehört? Dahinter verbirgt sich ein typisches Wohlfühlgericht der mexikanischen Küche. Herzstück des Ganzen: butterzart geschmortes Rindfleisch, das in einer scharfen Marinade aus Chili und anderen Gewürzen eingelegt und anschließend lange in einem Topf schmoren muss, bis es fast von alleine zerfällt. Herzhaft, lecker und einfach nur gut. Probiere die Tacos unbedingt, besonders wenn du es gern etwas feuriger magst.

Birria-Tacos: aromatischer Klassiker

Wer sagt eigentlich, dass Schmorgerichte nur in der kalten Jahreszeit schmecken? Einen schmackhaften Gegenbeweis liefern herzhaft-würzige Birria-Tacos, die ein Klassiker der mexikanischen Landesküche sind. Und vielleicht ahnst du es schon, wenn du das Stichwort Mexiko hörst: Es wird feurig.

Daran sind Guajillo- und Ancho-Chilis. Die sind ein wichtiger Bestandteil der Marinade für das Fleisch und werden zuerst in heißem Wasser zusammen mit einer Zimtstange und Lorbeerblättern eingelegt. Sind sie weich, pürierst du alle genannten Zutaten mit Knoblauchzehen, getrockneten Oregano, Zwiebelwürfeln und Kreuzkümmel zu einer cremigen Paste.

Mit der reibst du das zuvor in Stücke geschnittene Rindfleisch rundherum ein, sodass alles gut bedeckt ist. Nun muss das Fleisch mindestens vier Stunden im Kühlschrank durchziehen. Besser noch: Du lässt es sogar über Nacht marinieren. So wird der Geschmack später besonders intensiv.

Am nächsten Tag brätst du die Fleischstücke in einem Topf mit heißem Fett gut an und löschst mit Rinderbrühe ab. Achte darauf, dass das Fleisch nur gerade so bedeckt ist. Lege den Deckel auf den Topf und lass es etwa drei bis vier Stunden bei mittlerer Hitze schmoren. In der Zeit sollte das Fleisch richtig schön zart werden.

Gewinne eins von vier Meal-Prep-Paketen! Deine Leckerschmecker-Rezepte einfach vorkochen, abfüllen und unterwegs genießen. Hier geht´s zum Gewinnspiel!

Für besonders intensives Aroma tunkst du die Tacos in die Soße und brätst sie von einer Seite in einer Pfanne an. Das Fleisch zerteilst du mit zwei Gabeln in die Fasern. Belege die Tacos noch mit dem Fleisch, geriebenen Mozzarella, klappe sie zusammen und genieße sie mit Zwiebel, Limette und Koriander.

Auf der Suche nach besonderen Rezepten, die du nicht jeden Tag kochst? Probiere auch diese knusprigen Bohnen-Käse-Tacos. Auch überbackene Enchiladas und ein Nacho-Auflauf steht nicht täglich auf dem Speiseplan.

Birria-Tacos Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 4 Stunden Std. Ziehzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x 2 getrocknete Guajillo-Chilis entkernt, online zum Beispiel hier 🛒

1 getrocknete Ancho-Chili entkernt, online zum Beispiel hier 🛒

1 Zimtstange

2 Lorbeerblätter

6 Knoblauchzehen

1 weiße Zwiebel

1 EL getrockneter Oregano

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 kg Rindfleisch am Stück zum Beispiel Chuck Roast, Rinderbug oder Beinscheibe

3 EL Pflanzenöl

1,2 L Rinderbrühe

8 Mais-Tortillas

200 g Mozzarella gerieben

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 rote Zwiebel gehackt

1 Limette

frischer Koriander nach Geschmack Zubereitung Befreie die Chilis von den Kernen, falls nötig. Weiche dann die getrockneten Guajillo- und Ancho-Chilis, die Zimtstange und die Lorbeerblätter in einer Schale mit heißem Wasser für rund 15 Minuten ein.

Ziehe in der Zwischenzeit die Knoblauchzehen ab. Schäle die Zwiebel und schneide sie in Würfel. Gieße das Wasser ab, sobald die Chilis weich sind, lass aber ca. 50 ml Wasser in der Schale. Gib die Chilis mit dem restlichen Wasser, die Lorbeerblätter und die Zimtstage zusammen mit den Knoblauchzehen, der Zwiebel, dem getrockneten Oregano und dem gemahlenen Kreuzkümmel in ein hohes Gefäß und püriere alles zu einer glatten Paste.

Schneide das Fleisch in größere Stücke und reibe diese rundherum gut mit der Chili-Gewürz-Marinade ein. Lass das Fleisch mindestens 4 Stunden, besser über Nacht im Kühlschrank marinieren, damit es die Aromen gut aufnehmen kann.

Erhitze am nächsten Tag das Öl in einem Schmortopf. Brate nun das marinierte Rindfleisch in dem heißen Öl an, bis es von allen Seiten braun ist.

Lösche das Fleisch mit der Rinderbrühe ab, bis es gerade so mit der Flüssigkeit bedeckt ist. Decke den Topf ab und lass das Fleisch bei niedriger Hitze etwa 3-4 Stunden schmoren, bis es sehr zart ist und auseinanderfällt.

Ist das Fleisch gar, tauche die Tacos in die Soße und brate sie in einer Pfanne von einer Seite an.

Nimm das Fleisch aus dem Topf und zerkleinere es mit zwei Gabeln.

Fülle die warmen Tortillas zur Hälfte mit etwas Mozzarella und dem zerkleinerten Fleisch, schmecke mit Salz und Pfeffer ab und klappe die andere Hälfte darauf. Serviere die Tacos mit der Soße, gehackten Zwiebeln, frischem Koriander und Limette.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.