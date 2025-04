Blätterteig-Bärlauch-Schnecken: Highlight auf dem Oster-Büffet

Wir lieben Bärlauch und können aktuell gar nicht genug von dem grünen, würzigen Kraut bekommen. Dieses Mal landet der wilde Knoblauch, wie der Bärlauch auch genannt wird, als Füllung in schnellen Blätterteig-Schnecken, die zu Ostern auf dem Büffet landen. Hier ist das einfache Rezept für die knusprigen Blätterteig-Bärlauch-Schnecken.

Schnell gemacht: Blätterteig-Bärlauch-Schnecken

Nach diesem Gebäck werden sich garantiert alle danach die Finger lecken. Unsere Blätterteig-Bärlauch-Schnecken sind nicht nur richtig lecker, sondern auch schnell zubereitet. Suchst du noch nach einem besonderen Highlight für dein Oster-Büffet, sind die Blätterteig-Schnecken dafür bestens geeignet.

Für die Zubereitung brauchst du nur wenige Zutaten. Besorge dir frischen Bärlauch aus dem Wald oder aus dem Supermarkt, eine Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal sowie Butter und leg los. Bereite zuerst eine Bärlauchbutter zu, rolle dann den Blätterteig aus und bestreiche ihn mit der Butter. Rolle den Teig wieder zusammen, schneide ihn in etwa zwei Zentimeter breite Stücke und lege sie in Papierförmchen, die du dann in ein Muffinblech legst. So werden deine Schnecken gleichmäßig gebacken. Die Anschaffung kann sich deshalb lohnen, solltest du in der heimischen Backstube öfter mal die Bärlauch-Schnecken nachbacken wollen oder Muffins zubereiten.

Besonders lecker schmecken die Blätterteig-Bärlauch-Schnecken, wenn du sie noch warm genießt. Aber auch kalt sind sie ein richtiger Schmaus. Lass sie dir als kleine Zwischenmahlzeit schmecken oder serviere sie zusammen mit einem Salat oder als Beilage zu einer Suppe.

Tipp: Ist die Bärlauch-Saison zu Ende, kannst du die Schnecken einfach mit anderen Kräutern gefüllt zubereiten. Bestreiche den Teig mit einer klassischen Kräuterbutter oder einer fruchtigen Tomatenbutter. Probiere sie auch mal mit einem Basilikum-Aufstrich und gib für etwas mehr Würze noch geriebenen Parmesan oder zerkrümelten Feta mit in die Füllung.

Blätterteig-Bärlauch-Schnecken Judith 3.40 ( 10 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien 1 12er-Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x 1 Handvoll frischer Bärlauch

1 Knoblauchzehe

60 g weiche Butter

1 Prise Salz

etwas Pfeffer

1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal

1 Eigelb zum Bestreichen Zubereitung Lege das Muffinblech 🛒 mit Papierförmchen aus. Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

Wasche den Bärlauch gründlich, tupfe ihn trocken und hacke ihn grob. Ziehe den Knoblauch ab.

Gib Bärlauch, Butter, Knoblauch, Salz und Pfeffer in einen Standmixer und püriere alles zu einer cremigen Bärlauchbutter.

Rolle den Blätterteig aus und verteile die Bärlauchbutter gleichmäßig darauf. Rolle den Teig dann von der langen Seite her straff auf und schneide ihn in ca. 2 cm breite Stücke.

Lege je eine Schnecke in die Muffinförmchen. Verquirle das Eigelb und bestreiche die Oberfläche mit dem Eigelb.

Backe die Schnecken im vorgeheizten Backofen für rund 20 Minuten goldbraun.

Lass sie nach dem Backen kurz abkühlen, nimm sie dann aus der Form und serviere sie noch warm.

