Fingerfood zum Anbeißen: Blätterteig-Häppchen mit Camembert

Hast du Gäste eingeladen und befürchtest nun, lange in der Küche werkeln zu müssen, um sie zu bewirten? Keine Sorge, das ist nicht nötig. Reiche ihnen doch einfach knusprig-käsige Blätterteig-Häppchen mit Camembert! Damit sind alle glücklich und zufrieden. Das Fingerfood passt zu jedem Anlass und ist in Windeseile zubereitet. Dem fertigen Blätterteig aus dem Kühlregal sei Dank!

Blätterteig-Häppchen mit Camembert: im Handumdrehen fertig

Fertiger Blätterteig gehört zu unseren Lieblingen, denn ein vielseitigeres und unkomplizierteres Lebensmittel gibt es kaum. Er schmeckt süß und herzhaft, kostet nicht die Welt, ist in wenigen Minuten fertiggebacken und einfach nur lecker. Die Möglichkeiten sind so endlos wie unsere Liebe zu diesem knusprigen Teig. Eine Rolle Blätterteig auf Vorrat im Haus zu haben, ist immer eine gute Idee. So bist du bestens gegen plötzlichen Heißhunger oder allzu spontane Besucher gewappnet.

Die Zubereitung der Blätterteig-Häppchen mit Camembert ist nahezu verboten einfach. So einfach, dass ich zur Erklärung nur zwei Sätze brauche: Schneide den Blätterteig in kleine Rechtecke, lege ein Stück Camembert darauf und backe die Häppchen 15 Minuten im Ofen. Die fertigen Knusperstücke toppst du jeweils mit einem Klecks Preiselbeermarmelade und einem kleinen Zweig Thymian. Fertig! Das Ergebnis ist so lecker, handlich und problemlos vernascht, dass das Tablett im Handumdrehen leer sein wird.

Die Blätterteig-Häppchen mit Camembert kannst du zur Not auch mit anderem Käse und einer anderen Marmelade zubereiten. Nimm, was du gerade dahast! Das Wunderbare an diesem Rezept ist seine Stressfreiheit. Die Kombination von Camembert mit Preiselbeeren ist aber ein bewährter Klassiker. Der kräftige Käse mit leicht nussiger Note harmoniert einfach unglaublich gut mit den fruchtig-sauren Früchtchen.

Pikante Blätterteig-Happen mit Parmesan sind ebenfalls eine knusprige und entspannte Idee für deine nächste Party, genauso wie die vielseitigen Pizzaschnecken aus Blätterteig. Und wusstest du, dass du aus dem fertigen Teig auch eine wunderbare Blätterteigpizza mit verschiedenen Belägen zubereiten kannst?