Wenn es schnell gehen muss, zauber dir Blätterteig-Rhabarbertaschen

Die Rhabarbersaison ist in vollem Gange und dementsprechend braucht es natürlich immer wieder neue Rezepte, um das Stangengemüse auf köstliche Art und Weise zu genießen. Mit diesen Blätterteig-Rhabarbertaschen machst du nicht nur ein köstliches Gebäck, sie sind auch superschnell fertig.

Blätterteig-Rhabarbertaschen: kinderleicht gemachtes Gebäck

Ja, ganz richtig gelesen. Auch wenn Rhabarber hauptsächlich dafür bekannt ist, in Marmeladen oder, wie in diesem Rezept, in Gebäck verarbeitet zu werden, so handelt es sich bei ihm um Gemüse. Durch den frisch-säuerlichen Geschmack bietet er sich jedoch genau für diese Zwecke ideal an.

Also probiere diese Zubereitung unbedingt aus, denn der Johannistag kommt schneller als du denkst. Traditionell endet an diesem, am 24. Juni die Rhabarberernte aus mehreren Gründen. Je fortgeschrittener die Saison ist, desto höher steigt der Oxalsäuregehalt in den Pflanzen an, welche zu Verdauungsproblemen führen kann.

Außerdem brauchen die Rhabarberpflanzen nach der Ernte eine Regenerationsphase, da sie nicht vollständig geerntet werden. So haben sie genügend Zeit, sich zu erholen und auf die Ernte im nächsten Jahr vorzubereiten.

Diese Blätterteig-Rhabarbertaschen wecken Kindheitserinnerungen an unbeschwerte Frühlingstage. Knuspriger Blätterteig, fruchtig-frische Säure und eine süße, leicht vanillige Füllung ergeben einfach eine herrliche Harmonie, die ich jeden Tag genießen könnte. Sie passen ideal zum Nachmittagskaffee, sind ein leckeres Dessert, lassen sich als kleiner Seelentröster aber auch gut einpacken und unterwegs genießen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker findest du alles, was dein Rhabarberherz begehrt. Probiere als Nächstes doch eine köstliche Rhabarber-Tarte mit Schmand-Vanille-Creme. Mit diesem Rhabarber-Buttermilch-Kuchen aus der Kastenform kannst du ebenfalls nichts falsch machen. Und unser Rhabarber-Puddingkuchen ist ein Klassiker vom Blech, der im Frühling nicht fehlen darf.

Blätterteig-Rhabarbertaschen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 300 g Rhabarber

5 EL Zucker

2 EL Vanille-Puddingpulver

80 ml Milch oder pflanzliche Alternative

1/2 Pck. Vanillezucker

1 Pck. Blätterteig aus dem Kühlregal

2 EL Sahne

1 Prise Kurkuma Zubereitung Schäle den Rhabarber und entferne holzige Enden. Schneide ihn in kleine, maximal 1 cm große Scheiben. Vermenge sie in einer Schüssel mit 4 EL Zucker.

Verrühre das Puddingpulver in einem Topf 🛒 mit der Milch und dem Vanillezucker und bring es zum Köcheln. Gib den Rhabarber dazu und lass ihn für 3 Minuten mitkochen. Stell die Mischung zur Seite und lass sie abkühlen.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Blätterteig aus und teile ihn in 8 Rechtecke auf. Lege sie auf ein Backblech, fülle sie mit etwa 2 EL Rhabarberfüllung und klappe sie zu einer Tasche zusammen. Presse die Ränder zusammen und schneide die Taschen auf der Oberseite ein.

Verrühre die Sahne mit dem Kurkuma und bestreiche die Teigtaschen damit. Streue den restlichen Zucker über sie.

Backe die Blätterteig-Rhabarbertaschen für 12-15 Minuten bis sie goldbraun sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.