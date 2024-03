Blätterteig-Samosas: knusprige Köstlichkeit aus Indien

Die Faszination für Samosas liegt in ihrem köstlichen Geschmack und ihrer Geschichte und Vielfalt. Ursprünglich als Streetfood in Indien bekannt, haben sich die kleinen Leckerbissen zu einem festen Bestandteil der globalen Küche entwickelt. Wir zaubern heute eine schnelle Variante des köstlichen Snacks – die Blätterteig-Samosas. Die kleinen Taschen sind in nur 35 Minuten fertig, da der Teig gebacken und nicht frittiert wird!

Blätterteig-Samosas mit Gemüsefüllung

Um die köstlichen Blätterteig-Samosas zu Hause zuzubereiten, benötigst du einige Zutaten, die leicht in jedem gut sortierten Supermarkt zu finden sind. Frischer Blätterteig bildet die knusprige Basis, während eine Mischung aus Kartoffeln, Erbsen, Gewürzen und Kräutern die herzhafte Füllung kreiert. Die Zubereitung ist unkompliziert und der Duft, der beim Backen durch die Küche zieht, lässt dich von Indien träumen.

Die Füllung kann je nach Region und Vorlieben variieren – von würzigem Gemüse bis hin zu herzhaftem Fleisch. Wir entscheiden uns für eine vegetarische Variante mit Erbsen und Kartoffeln sowie Kreuzkümmel, Koriander und Garam Masala. Deiner Fantasie sind aber wenig Grenzen gesetzt, probiere dich einfach aus.

Statt die Blätterteig-Samosas wie üblich zu frittieren, backen wir sie lieber im Backofen. So können wir die Wartezeit schon einmal nutzen, um ein zu den Teigtaschen passendes Mango-Chutney, einen Karotten-Dip oder eine erfrischende Gurken-Raita vorzubereiten. Und du kannst deinen Snack im Handumdrehen servieren – perfekt für die nächste Party!