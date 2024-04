Blätterteigkuchen mit Vanillepudding: So einfach backst du die Cremeschnitten

Blätterteig ist fantastisch. Er ist leicht, knusprig und hat genau die richtige Menge Fett, was ihn zu einer idealen Basis für sowohl süße als auch herzhafte Backwaren macht. Vanillepudding ist ebenfalls großartig. Seine sanfte Süße und cremige Textur sorgen für puren Genuss. Wenn man diese beiden köstlichen Zutaten kombiniert, entsteht etwas wahrhaft Himmlisches. Und genau das passiert, wenn man Karpatka backt, einen polnischen Kuchen aus Blätterteig mit einer Füllung aus Vanillepudding. Heute stellen wir dir eine Variante dieses herrlichen Desserts vor.

Knusprig gebacken, cremig gefüllt: das ist Blätterteigkuchen mit Vanillepudding

Der Blätterteigkuchen mit Vanillepudding ist ein beliebtes polnisches Gebäck. Polen ist für viele süße Gebäcke bekannt, aber dieser einfache Kuchen sticht besonders heraus. In vielen Konditoreien im ganzen Land ist Karpatka, wie er vor Ort heißt, zu finden. Der Name des Blätterteigkuchens hat einen malerischen Ursprung. Vor dem Servieren wird der Kuchen nämlich mit etwas Puderzucker bestreut. Die aufgepuffte Oberfläche des Blätterteigs mit dem weißen Zucker soll an schneebedeckte Berggipfel erinnern. Daher der Name Karpatka, Polnisch für „Karpaten“.

Klassisch wird der Kuchen mit Brandteig gebacken, dem gleichen Teig, aus dem auch Windbeutel sind. Wir mögen es allerdings einfach und machen ihn deshalb heute mit Blätterteig.

Die Zubereitung vom Blätterteigkuchen mit Vanillepudding ist verführerisch einfach: Zwei Platten Blätterteig werden mit einer Puddingmasse gefüllt und fest gebacken. Innerhalb von einer halben Stunde hast du so einen cremigen Kuchengenuss, für den dich alle lieben werden. Solltest du den Blätterteigkuchen mit Vanillepudding ein bisschen gesünder backen wollen, kannst du auch Blätterteig aus Vollkornmehl verwenden. Wir verraten es aber niemandem, wenn du lieber bei der herkömmlichen Variante bleiben möchtest, versprochen!

Der Blätterteigkuchen mit Vanillepudding ist perfekt für jede Kaffeetafel. Suchst du nach mehr Ideen für leckeres Sonntagsgebäck, schaue dir unsere anderen Kuchenrezepte an. Dort findest du viele weitere einfache Kuchen wie den Hot Milk Cake. Auch wahre Schätze, wie dieser unsichtbaren Apfelkuchen oder der Maulwurfkuchen vom Blech sind dabei.