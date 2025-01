Blätterteigsterne mit Brie und Cranberrys: Vorspeise für das Weihnachtsmenü

Einen großen Teil der Weihnachtsvorbereitungen nimmt die Planung des Festtagsmenüs in Anspruch. Fehlt dir zum Beispiel noch eine Idee für die Vorspeise, sind unsere mit Brie und Cranberrys gefüllten Blätterteigsterne doch genau richtig. Wir verraten dir das Rezept.

Blätterteigsterne mit Brie und Cranberrys

Zu einem weihnachtlichen Büfett gehört auch die passende Vorspeise. Richtig hübsch sehen unsere Blätterteigsterne mit Brie und Cranberrys aus. Die kannst du auf einer Servierplatte anrichten und deine Gäste bedienen sich nach Lust und Laune einfach selbst. Dieser köstliche Appetithappen macht danach garantiert auch Lust auf den nächsten Gang.

Die Zubereitung der Sterne aus Blätterteig ist unkompliziert. Weihnachten möchte schließlich niemand lange in der Küche stehen. Du brauchst fertigen Blätterteig aus dem Kühlregal, Cranberrymarmelade, Brie, ein Ei, etwas Honig und Rosmarin.

Steche aus dem Blätterteig Sterne in zwei unterschiedlichen Größen aus. Du benötigst einen etwas größeren Stern, auf den die Füllung kommt und eine etwas kleinere Variante, die du darüber legst. Wenn du hast, kannst du passende Ausstecher 🛒verwenden oder du schneidest dir aus Pappe eine Vorlage aus, legst diese auf den Teig und schneidest die Sterne entlang der Kante mit einem Messer aus. In die Mitte des größeren Sterns legst du ein Stück Brie und darüber kommt ein Klecks Cranberrymarmelade. Befeuchte dann die Ränder mit etwas Wasser, lege den kleineren Stern darauf und drücke die Ränder fest.

Verquirle das Ei und bestreiche die Oberfläche damit. So bekommen die Sterne nach dem Backen einen schönen Glanz. Wenn du magst, kannst du auch einen Klecks Marmelade in die Mitte der Sterne geben und ihn mit etwas Rosmarin verzieren. Danach geht es zum Backen in den Ofen. Je nach Größe der Sterne brauchen sie rund 15 Minuten in der Röhre. Wenn sie duften und die Oberfläche goldbraun ist, kannst du sie herausnehmen. Nun kommt noch ein Klecks Honig auf jeden Blätterteigstern, wenn du magst, und sie sind fertig zum Servieren. Sie schmecken warm besonders gut. Du kannst sie aber auch kalt servieren.

Serviere deinen Liebsten zum Fest auch ein Rote-Bete-Tatar zur Vorspeise. Auch ein Wintersalat mit Orangen und Käsechips oder gebackene Birnen mit Gorgonzola sind ein toller Starter zum Weihnachtsessen.

Blätterteigsterne mit Brie und Cranberrys Judith 4.02 ( 631 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Rolle Blätterteig

150 g Brie

100 g Cranberrysoße oder Marmelade

1 Ei zum Bestreichen

etwas frischer Rosmarin für die Deko

1 TL Honig Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Rolle den Blätterteig aus und stich Sterne in zwei verschiedenen Größen aus. Auf den größeren Stern kommt später die Füllung.

Schneide den Brie in kleine Stücke und platziere ein Stück in der Mitte eines großen Sterns. Gib einen Teelöffel Cranberrysoße darauf.

Befeuchte die Ränder des großen Sterns leicht mit Wasser und setze einen kleinen Stern obendrauf. Drücke die Ränder vorsichtig an, damit die Füllung beim Backen nicht auslaufen kann.

Verquirle das Ei und bestreiche die Sterne damit gleichmäßig. Verteile nach Wunsch einen Klecks Cranberrysoße und Rosmarin obendrauf.

Backe die Blätterteigsterne 12–15 Minuten goldbraun. Lass sie danach kurz abkühlen und beträufle sie nach Wusch mit einem Klecks Honig.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.