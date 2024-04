Kuchen im handlichen Format: Blaubeer-Buttermilch-Muffins

Zur amerikanischen Küche gehören Muffins einfach dazu. Diese kleinen, meist mit Backpulver in einer speziellen Form gebackenen Küchlein gibt es in unzähligen Varianten. Eine davon: unsere leichten Blaubeer-Buttermilch-Muffins. Wir zeigen, wie du sie zubereitest.

Rezept für schnelle Blaubeer-Buttermilch-Muffins

Die Blaubeer-Buttermilch-Muffins sind schnell und ohne Aufwand gebacken. Für den Teig vermischst du zuerst alle trockenen Zutaten in einer Schüssel und formst in der Mitte eine kleine Mulde, in die du die flüssigen Komponenten gibst. Danach verrührst du mit einem Mixer alles zu einem glatten Teig. Achte darauf, dass du nicht zu lange rührst. Das führt dazu, dass der Teig beim Backen nicht gut aufgeht.

Danach gibst du die Blaubeeren und für eine frische Note den Abrieb einer Zitrone hinzu und füllst den Teig in Muffinförmchen aus Papier. Alternativ kannst du auch ein wiederverwendbares Muffinblech benutzen. Anschließend kommen sie in den Ofen, wo sie für 20 Minuten bei 175 °C gebacken werden. Lass die Muffins nicht zu lange im Ofen, sie sollten gerade so eine leicht goldbraune Farbe annehmen.

Unsere Blaubeer-Buttermilch-Muffins bestehen aus einem weichen und lockeren Teig und fruchtigen Blaubeeren. Für eine frische Note sorgen zusätzlich der Zitronenabrieb und die Buttermilch. Diese hat aber nicht nur einen Einfluss auf den Geschmack. In Verbindung mit Backpulver bewirkt sie außerdem, dass der Teig gut aufgehen kann und die Muffins schön locker werden.

Muffins sind ein süßes Multitalent. So sind sie nicht nur in kurzer Zeit fertig, sie lassen sich auch besser portionieren als ein großer Kuchen. Möchtest du sie zu einem Picknick oder einer Party mitnehmen, sind die kleinen Kuchen schon bereit zum Vernaschen und müssen nicht erst noch in Portionen geteilt werden.

Bei Leckerschmecker gibt es weitere Muffin-Rezepte. Einen Hauch von Sommer versprühen diese Lavendel-Muffins. Liebst du süße Überraschungen, dann lass dir diese Pudding-Muffins mit Pudding-Kern schmecken. Und diese Rührei-Muffins mit Schinken beweisen, dass die kleinen Kuchen auch in einer herzhaften Variante schmecken.