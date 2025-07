Dieser Kuchen braucht keinen Ofen: perfekt für warme Tage

Kuchenhunger, aber es ist zu warm, um deinen Ofen anzuschalten? Kein Problem mit diesem Blaubeer-Schmand-Cheesecake! Dieder cremig-leckere Kuchen braucht keine Hitze, um so richtig lecker zu werden. Dafür schmeckt er hervorragend, erfrischt und ist noch dazu einfach zubereitet. Hier ist das Rezept.

So machst du Blaubeer-Schmand-Cheesecake

Hach, der Kuchenhunger. Ich rede gern darüber, mit wem und wann immer ich kann. Dieser unstillbare Appetit, der sich nachmittags leise anschleicht, um dann mit lauter Stimme endlich etwas Süßes einzufordern, worauf wartest du denn noch? Ich liebe Kuchen und backe für mein Leben gern – aber im Sommer ist an manchen Tagen allein der Gedanke, den Ofen anzumachen, zu viel. Da esse ich lieber ein Eis oder eben einen Kuchen, für den der Ofen ausbleibt.

Blaubeer-Schmand-Cheesecake ist so ein Kuchen. Er beinhaltet weder rohe Stärke noch Eier und muss deshalb nicht durchgebacken werden. Wie er trotzdem die Form behält? Die Antwort ist einfach: weiße Schokolade. Diese muss erst geschmolzen und dann mit den restlichen zutaten verrührt werden. Im Kühlschrank härtet die Kakaobutter in ihr dann wieder aus und siehe da – ein fester Kuchen, ganz ohne Ofen. Zauberei? So gut wie.

Neben Schmand und weißer Schokolade benötigst du außerdem frische Blaubeeren für diesen Blaubeer-Schmand-Cheesecake. Die haben gerade Saison und sind daher extra saftig und lecker. Jeder Supermarkt hat momentan Beeren aus heimischem Anbau, sodass du nicht einmal für lange Transportwege aufkommen musst. Koche einen Teil der Beeren zu einem Kompott und hebe den Rest für die Deko auf. Mit dem Kompott ziehst du hübsche, marmorierte Linien durch die Cheesecake-Masse.

Nach etwas ungeduldiger Wartezeit ist der Blaubeer-Schmand-Cheesecake auch schon fertig. Sieht der nicht super aus? Schneide doch direkt ein Stück ab und probier mal. Mmh, so lecker fruchtig! Und das ganz ohne Ofen. So kann es gern häufiger zugehen!

Blaubeer-Schmand-Cheesecake Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (26 cm Durchmesser, z.B. diese hier 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x 200 g Butterkekse

100 g Butter geschmolzen

200 g weiße Schokolade

400 g Schmand

200 g Frischkäse

1 Pck. Vanillezucker

300 g frische Blaubeeren

1-2 EL Zucker für das Blaubeerkompott Zubereitung Zerbrösele Kekse sehr fein und vermische sie mit geschmolzener Butter.

Drücke die Masse in eine mit Backpapier ausgelegte Springform und stelle den Boden kalt.

Schmelze weiße Schokolade über einem Wasserbad und lasse sie etwas abkühlen.

Verrühre Schmand mit Frischkäse und Vanillezucker glatt.

Rühre die geschmolzene Schokolade zügig unter die Creme.

Koche etwa die Hälfte der Blaubeeren mit etwas Zucker kurz auf, bis ein Kompott entsteht, und lasse es abkühlen.

Verteile die Creme auf dem Keksboden und ziehe das Blaubeerkompott mit einem Löffel marmorartig ein.

Streue die restlichen frischen Blaubeeren darüber und stelle den Kuchen für mindestens 4 Stunden, besser über Nacht, in den Kühlschrank.

Garniere den Kuchen vor dem Servieren mit frischen Blaubeeren.

