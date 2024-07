Blaubeermuffins mit Vanillepudding: kleine Kuchen, die man lieben muss

Wir backen heute mal wieder Muffins, und zwar Blaubeermuffins mit Vanillepudding. Die passen so toll zum Sommer, weil sie fruchtig und fluffig schmecken und uns begleiten, wenn wir in geselliger Runde in der Sommersonne zusammenkommen. Hach, ist das schön!

Rezept für Blaubeermuffins mit Vanillepudding

Unsere Blaubeermuffins mit Vanillepudding sind schnell gebacken und landen bei uns gerne mal im Picknickkorb. Die kleinen Kuchen sind einfach perfekt zum Mitnehmen und Teilen. Freunde freuen sich immer, wenn wir eine Ladung davon mitbringen. Auch auf dem Kuchenbuffet bei der Gartenparty oder auf dem nächsten Geburtstag machen sie eine gute und vor allem süße Figur.

Dabei ist die Zubereitung mal wieder mehr als einfach. Zunächst kochst du einen Pudding aus Milch, Puddingpulver und Zucker. Das dauert maximal fünf Minuten, dann darf der erst einmal beiseite gestellt werden, denn nun ist der Teig dran. Dafür rührst du Butter und Zucker schaumig, und zwar mit einem Handmixer auf hoher Stufe. Nach und nach kommen drei Eier dazu, und abschließend auch Mehl und Backpulver.

Hebe als Nächstes noch die Blaubeeren, die du zuvor gewaschen und abgetropft hast, unter und verteile den Teig auf zwölf Förmchen. Wir empfehlen solche aus Silikon, weil du sie leicht abwaschen und wiederverwenden kannst. Nun schiebst du die Muffins für 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Vergewissere dich, dass der Teig am Ende der Backzeit auch durch ist, indem du die Stäbchenprobe durchführst. Dafür steckst du einfach einen Zahnstocher in einen der Blaubeermuffins mit Vanillepudding. Klebt kein Teig mehr daran, sind sie fertig!

