Cappuccino-Cupcakes mit Kaffeecreme

Warum wir kleine Kuchen wie diese Cappuccino-Cupcakes so lieben? Sie sehen zauberhaft aus und haben die perfekte Portionsgröße. Damit kann man Gäste oder Geburtstagskinder überraschen und ihnen eine süße Freude machen. Deshalb: Hol am besten gleich die Zutaten aus dem Schrank, wir backen!

Süße Cappuccino-Cupcakes backen

Cupcakes sind unsere liebsten Kuchen. Wir sind jedes Mal ganz verzückt, wenn sich zwölf Küchlein mit luftiger Krone auf einem Kuchentablett tummeln und eins hübscher aussieht als das andere. Klar, das Verzieren mit der Creme braucht etwas Übung – aber wenn man es zwei, dreimal gemacht hat, fällt es einem nicht mehr schwer. Du kannst dafür entweder eine Spritztüte nehmen oder die süße Haube mit einem Löffel oder einem Backspatel auftragen. So oder so sind die Cappuccino-Cupcakes ein echter Genuss.

Sowohl im Teig als auch in der Creme der Cappuccino-Cupcakes verwenden wir Instant-Cappuccinopulver. Ansonsten kommen herkömmliche Backzutaten wie Mehl, Zucker, Eier und Co. zum Einsatz. Der Teig ist schnell angerührt und in den Mulden eines Muffinblechs verteilt. Während er im Ofen backt, bleibt dir genügend Zeit, um die restlichen Zutaten für die sahnige Krone zu verarbeiten.

Lass die Muffins nach dem Backen etwas abkühlen, damit die Creme beim Auftragen nicht zerläuft. Dann arrangierst du die Cappuccino-Cupcakes am besten auf einem Kuchenteller oder einer Etagere, das sieht besonders hübsch aus. Jeder Gast darf sich dann so viele kleine Kuchen nehmen, wie er möchte. Achtung: Die sind so lecker, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie du aufgefuttert sind!

Aber keine Bange, wir liefern sofort Nachschub: Versorge deine Lieben mit weiteren Leckereien wie Prosecco-Cupcakes, Kokos-Limetten-Cupcakes oder Oreo-Cupcakes mit süßem Geheimnis. Auch diese Schwarzwälder-Kirsch-Muffins und Maulwurfkuchen-Muffins, die Kuchenklassikern nachempfunden sind, machen Freude. Viel Vergnügen!