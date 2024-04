Schneller Kuchen: saftiger Kuchen mit Beeren

Bist du ein Kuchenfan, doch es fehlt dir oft an Zeit oder Muße für lange Backsessions? Dieser rasche Beeren-Blitzkuchen kommt wie gerufen für dich! Mit einer kurzen Zutatenliste und einer Zubereitungszeit von unter 30 Minuten kannst du im Handumdrehen einen verführerischen Beerenkuchen kreieren, der sowohl dich als auch deine Gäste im Sturm erobern wird. Saftiger Beerenkuchen mit Puderzucker / ©Olexandr – stock.adobe.com Credit: stock.adobe.com/ Olexandr

Warum Blitzkuchen, fragst du dich? Nun, dieser Name verrät schon das Geheimnis: Er ist im Handumdrehen zubereitet! Ob du spontanen Besuch bekommst oder einfach nur Lust auf etwas Süßes hast, dieser Kuchen ist die Lösung. Keine komplizierten Schritte, kein langes Warten – einfach alle Zutaten vermengen, den Teig in die Form gießen und ab in den Ofen. Der Kuchen wird wunderbar luftig und saftig, und das Beste daran: Er lässt sich beliebig variieren.

Rezept für Kuchen mit Beeren

Jetzt kommen wir zu den Beeren, denn sie sind das Tüpfelchen auf dem i dieses Blitzkuchens. Egal ob frische Erdbeeren, saftige Himbeeren oder leckere Blaubeeren – die Wahl liegt ganz bei dir. Ihre leuchtenden Farben und süßen Aromen verleihen dem Beerenkuchen eine unwiderstehliche Frische und machen ihn zu einem wahren Genuss für die Sinne. Wenn du die Beeren auf dem Teig verteilst, werden sie beim Backen leicht eingebettet und geben dem Kuchen eine herrlich saftige Note.

Stell dir vor, wie du den Kuchen aus dem Ofen nimmst und ihn mit einem Hauch von Puderzucker bestäubst. Die fruchtigen Beeren schimmern verführerisch und der Duft von frisch gebackenem Kuchen erfüllt die Luft. Du kannst es kaum erwarten, ein Stück zu probieren und den ersten Bissen zu genießen.

Also, worauf wartest du noch? Lass dich von diesem blitzschnellen Beerenkuchen inspirieren und überrasche deine Lieben oder dich selbst mit einem herrlich unkomplizierten und dennoch beeindruckenden Kuchen.

Noch mehr Kuchen, die in Windeseile zubereitet sind, findest du hier:

Kuchen mit Beeen keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Zutaten 2 Eier

200 g Zucker

1 Pck Vanillezucker

1 Prise Salz

75 g geschmolzene Butter

150 g saure Sahne

240 g Mehl

10 g Backpulver

300 g Beeren nach Wahl

Puderzucker zum Garnieren Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor.

Verquirle die Eier mit dem Zucker, Vanillezucker und Salz in einer großen Schüssel. Gib dann die zerlassene Butter und saure Sahne dazu und vermische alles nochmals miteinander. Siebe anschließend das Mehl und Backpulver hinein und rühre beides mit einem Schneebesen unter.

Gib dann150 g der Beeren zur Teigmasse und hebe sie vorsichtig unter.

Fülle den Teig in eine gefettete Backform und streiche ihn glatt. Garniere den Blitzkuchen zum Schluss mit den restlichen Beeren und backe ihn für 45 Minuten im Ofen.

Lass den Beerenkuchen auskühlen und bestäube ihn mit Puderzucker. Einfach lecker! Notizen Tipp: Den Blitzkuchen kannst du mit sämtlichen Obstsorten backen. Auch Pfirsiche oder Kirschen eignen sich hervorragend.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.