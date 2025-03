Einmalig gut: Blumenkohl-Steak mit Pfeffersoße

Wenn ich mich für nur noch eine Kohlsorte entscheiden müsste, dann fiele meine Wahl eindeutig auf den Blumenkohl. Nicht nur, weil er einfach fantastisch schmeckt, sondern weil sich der weiße Kohlkopf zudem unglaublich vielseitig und abwechslungsreich zubereiten lässt. So wird es nie langweilig auf dem Teller. Ein Lieblingsgericht mit dem Gemüse ist da dieses leckere Blumenkohl-Steak mit Pfeffersoße. Hier ist das Rezept.

Braucht kein Fleisch: Rezept für Blumenkohl-Steak mit Pfeffersoße

Wenn es ab und an mal ein deftiges Steak sein soll, es aber nicht unbedingt Fleisch sein soll, ist ein Blumenkohlsteak eine tolle Alternative. Das ist schnell zubereitet und schmeckt so gut, dass es diese Variante ab jetzt garantiert öfter geben wird. Zum Steak aus Kohl gibt es noch eine würzige Pfeffersoße, die ebenso unkompliziert wie lecker ist. Probier es doch gleich mal aus!

Insgesamt sind für ein Blumenkohlsteak mit Pfeffersoße nur ein paar wenige Zutaten notwendig. Kaufe einen frischen Blumenkohl, von dem du die grünen Blätter entfernst und ihn dann in ca. zwei bis drei Zentimeter dicke Scheiben schneidest. Nimm dafür am besten ein scharfes Messer 🛒 und achte darauf, dass die Scheiben beim Schneiden nicht auseinanderfallen. Anschließend streichst du die Kohlscheiben mit einer Marinade aus Olivenöl, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer von beiden Seiten ein und backst sie im vorgeheizten Ofen für etwa 30 Minuten goldbraun. Wende die Blumenkohlsteaks nach der Hälfte der Backzeit einmal. Sie sind gar, wenn sie sich an der dicksten Stelle leicht einstechen lassen.

Während die Steaks im Ofen sind, kannst du dich um die Soße kümmern. Dafür schälst du eine Zwiebel und Knoblauchzehen und schneidest beides in sehr feine Würfel. Zerlasse etwas Butter in einer Pfanne und dünste Zwiebel sowie Knoblauch darin glasig an. Dann gibst du grob gemahlenen schwarzen Pfeffer, etwas Dijon-Senf und Sojasoße hinzu. Verrühre alles gut miteinander und gieße dann unter Rühren die Sahne hinzu, bis die Soße eine glatte Textur hat. Lass sie bei mittlerer Hitze einköcheln, bis sie die gewünschte Konsistenz hat. Serviere das Steak zusammen mit der Soße.

Fehlt noch was? Klar, die passende Beilage. Zum Blumenkohlsteak mit Pfeffersoße passen gekochte Kartoffeln genauso gut wie knusprige Trüffelpommes, Kartoffel-Wedges, Süßkartoffelwürfel oder Kroketten. Lass es dir schmecken!

Blumenkohl-Steak mit Pfeffersoße Judith 4.19 ( 128 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für das Blumenkohlsteak: 1 großer Blumenkohl

2 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver

1/2 TL Knoblauchpulver

Salz und Pfeffer Für die Pfeffersoße: 1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 EL Butter

150 ml Sahne

1 TL schwarzer Pfeffer grob gemahlen

1 TL Dijon-Senf

1 TL Sojasoße Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus. Schneide den Blumenkohl in 2 bis 3 cm dicke Scheiben. Achte darauf, dass die Scheiben am unteren Ende zusammenhalten und nicht auseinanderfallen.

Verrühre in einer kleinen Schale Olivenöl, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer miteinander zu einer glatten Masse. Bestreiche die Blumenkohlscheiben mit der Würzmischung und lege den Kohl dann auf das Backblech.

Backe die Blumenkohlsteaks für ca. 30 Minuten, bis sie goldbraun sind und wende sie nach der Hälfte der Zeit einmal.

Ziehe währenddessen die Haut von Zwiebel und Knoblauch an. Schneide die Zwiebel in sehr feine Würfel und hacke den Knoblauch.

Erhitze die Butter in einer Pfanne und schwitze Zwiebel sowie Knoblauch darin glasig an. Füge Pfeffer, Senf und die Sojasoße hinzu und röste die Zutaten kurz mit an. Lösche mit der Sahne ab und lass die Soße auf mittlerer Stufe ein paar Minuten einköcheln, bis sie eindickt und die gewünschte Konsistenz hat.

Richte die fertigen Blumenkohlsteaks auf Tellern an und serviere sie zusammen mit der Pfeffersoße und einer Beilage deiner Wahl.

