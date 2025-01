Diesen mexikanischen Bohnen-Champignon-Aufstrich musst du probieren

Die mexikanische Küche hat mehr zu bieten als die bekannten Klassiker Chili con Carne oder Enchiladas. Ich finde, es wird Zeit, auch die anderen Gerichte dieser Landesküche in den Fokus zu stellen und möchte eines meiner Lieblingsrezepte, einen Bohnen-Champignon-Aufstrich, ans Herz legen. Hier ist das Rezept.

Schnelles Rezept für Mexikanischer Bohnen-Champignon-Aufstrich

Ich liebe Aufstriche oder Dips. Vor allem am Abend, wenn ich Appetit aber keine Lust auf eine große Mahlzeit habe, kommen sie bei mir zusammen mit etwas Brot und Gemüsesticks öfter mal auf den Tisch. Ich werde satt und habe bei der Zubereitung kaum Arbeit.

Auch die Zutaten für den Aufstrich sind schnell beisammen. Du brauchst nur ein paar frische Champignons, schwarze Bohnen, Gewürze, Olivenöl, Zwiebel, Limettensaft und Knoblauch. Ach ja, und für alle, die es mögen, sollte noch frischer Koriander auf der Einkaufsliste stehen. Wer den Geschmack des Krautes nicht mag: einfach weglassen oder stattdessen Petersilie verwenden.

Zwiebel, Knoblauch und Champignons schneidest du klein. Dann dünstest du Zwiebel und Knoblauch in etwas Olivenöl glasig an und gibst die Pilze hinzu. Sind die Champignons weich und leicht gebräunt, kommen die Bohnen und die Gewürze mit in die Pfanne. Der Pfanneninhalt wandert anschließend in einen Mixer und wird solange püriert, bis die gewünschte Textur erreicht ist. Jetzt schmeckst du den Aufstrich noch mit Limettensaft, Salz und Pfeffer ab und kannst ihn dir direkt schmecken lassen. Besonders gut schmeckt er auf frischem Brot oder als Dip zu Gemüse oder Tortilla-Chips.

Übrigens: Der mexikanische Bohnen-Champignon-Aufstrich ist nicht nur schnell zubereitet, er ist auch komplett vegan. Hier kann also jeder beherzt zugreifen.

