Bombay-Schnecken: Party-Snack mit exotischer Füllung

Rolle beide Blätterteigrollen aus und lege sie direkt nebeneinander. Schneide sie zu einem ca. 30 x 30 cm großen Quadrat. Drücke den Blätterteig an den Stellen, wo beide Rollen aufeinander treffen, zusammen, sodass eine große Platte entsteht.

Bestreiche den ausgerollten Blätterteig großzügig mit dem Korianderchutney, dabei einen Streifen am oberen Rand freilassen. Schäle die Zwiebel und schneide sie in dünne Ringe. Streue Cheddar und die Zwiebelringe auf das Chutney. Den freien Streifen am oberen Rand mit verquirltem Ei einpinseln.