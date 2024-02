Frittiertes Gemüse könnte man eigentlich als gesund bezeichnen oder? Auch wenn diese Argumentation einige Lücken hat, spricht doch vieles dafür, Gemüse in Fett auszubacken. Die knusprige Konsistenz und das saftige Innere zum Beispiel. Wir zeigen dir heute einen beliebten Snack aus Indien, bei dem genau das zutrifft: indische Gemüsekrapfen, auch bekannt als Bhaji!

Bhaji sind knusprig und einfach: warum indische Gemüsekrapfen der ideale Snack sind

Bhaji sind in Indien und Pakistan ein sehr beliebtes Street Food und an vielen Straßenecken verkauft werden. Auch Familien bereiten die knusprigen indischen Gemüsekrapfen gerne zu, besonders zum Lichterfest Diwali und zur Monsun-Saison. An Tagen, wo der Regen nicht aufhört, hat ein Snack aus frittiertem Gemüse in gewürztem Teig einfach etwas Gemütliches.

In Indien selber bezeichnet das Wort Bhaji nicht nur die indischen Gemüsekrapfen, wie wir sie heute zubereiten wollen. Es ist vielmehr ein Überbegriff für frittiertes Gemüse in jeglicher Form. So sind ganze Chilis ein beliebter Snack, gerne werden auch Kartoffeln oder Zwiebel ausgebacken. Diese Form der indischen Gemüsekrapfen ist besonders in den indischen Restaurant in Großbritannien als Vorspeise beliebt, da sie milder ist.

Für die Zubereitung der indischen Gemüsekrapfen vermischst du Gewürze mit Kichererbsenmehl und Gemüse und backst diese dann in Fett aus. Kichererbsenmehl gibt dem Gericht seinen typisch nussigen, leicht Ei-artigen Geschmack. Ei selber kommt nicht zum Einsatz, daher ist dieses Gericht sogar vegan. Anders als bei einem Bierteig wird das Gemüse nicht dick paniert, sondern nur vom Teig benetzt. Dadurch sind die Bhaji zwar knusprig aber nicht zu mächtig.

Am Besten schmecken die indischen Gemüsekrapfen, wenn du einen heißen Chai Latte dazu trinkst. Klassisch werden die Bhaji in ein Chili-Chutney getunkt, sie schmecken aber auch mit fruchtigeren Versionen wie diesem Birnen-Chutney mit Ingwer und Chili. Wenn dir das zu würzig sein sollte, ist auch diese Gurken-Raita ein idealer Dip für die knusprigen Krapfen.