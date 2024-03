Oster-Drink mit Ei: Bourbon Flip Cocktail

Ein Bourbon Flip Cocktail ist der perfekte Drink zu Ostern. Er ist eine leichtere Variante als ein klassischer Eierlikör und schmeckt wunderbar cremig. Und das Beste: Für die Zubereitung benötigst du höchstens fünf Minuten und nur eine Handvoll Zutaten.

Bourbon Flip: Cocktail in nur 5 Minuten

Whiskey, Zuckersirup, ein Ei, Eiswürfel und etwas Muskatnuss – mehr brauchst du nicht, um dir einen Bourbon Flip Cocktail zu mixen. Dieser Cocktail kommt ohne bunte Deko und süße Früchte aus. Stattdessen hier das Motto: „Weniger ist mehr.“

Typisch für Flip-Cocktails ist, dass sie ein ganzes Ei oder ein Eigelb enthalten. Ursprünglich war Rum die dominierende Spirituose in Flip-Getränken. Diese verlor im Zuge des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges aber immer mehr an Bedeutung und mit der Entstehung der ersten Whiskydestillerien übernahm dann dieses Getränk die Rolle in vielen Cocktail-Kreationen.

Ein ganzes Ei kommt auch in den Bourbon Flip. Das Ei verleiht dem Drink nicht nur seine gelbe Farbe und eine schaumige Eiweißschicht, sondern sorgt auch dafür, dass der Cocktail samtig-cremig schmeckt. Bist du kein Whiskey-Fan, kannst du den Flip-Cocktail auch mit Rum zubereiten. Eine cremigere Konsistenz erhältst du, wenn du zusätzlich 15 ml Sahne hinzufügst. Die frisch geriebene Muskatnuss sorgt für eine würzige Note, kann aber durch eine Prise Zimt oder dem Mark einer Vanilleschote ersetzt werden.

Da der cremige Bourbon Flip aufgrund des enthaltenen Eis auch gern als Frühstücks-Cocktail bezeichnet wird, macht er an Ostern zum Brunch eine gute Figur. Deine Gäste wird dieser außergewöhnliche Drink sicher begeistern.

