Sechs Zutaten, wenige Minuten: So kochst du das Boursin-Omelett aus „The Bear“

Kochen spielt nicht nur in den eigenen vier Wänden eine große Rolle. Es ist eine wahre Kunstform, die gern auch auf dem großen Bildschirm gezeigt wird. So wie dieses Boursin-Omelett. Das stammt aus der US-Serie „The Bear“ und ist in den sozialen Medien schon seit langem ein viraler Trend. Ob es tatsächlich so gut schmeckt, wie es aussieht und wie du es zu Hause zubereiten kannst, erfährst du hier.

Boursin-Omelett: TV-Klassiker auf deinem Teller

Ich liebe es, zu sehen, wie Essen in Serien und Filmen dargestellt wird. Es unterscheidet sich von den herkömmlichen Kochsendungen durch besondere Kameraeinstellungen, die das Ganze besonders liebevoll in Szene setzen, manchmal auf ihre sehr eigene Art. Ob ein Gericht in Filmen und Serien gut dargestellt wird, sieht man oftmals an den Reaktionen der Fans. Und die waren im Falle dieses Boursin-Omeletts überragend: Wochenlang trendete das Gericht in den sozialen Medien.

Das Boursin-Omelett hat seinen großen Auftritt gegen Ende der zweiten Staffel, als die Köchin Sydney es für die Restaurantleitung zubereitet. Mit wenigen, geschickten Handgriffen und nur sechs Zutaten berietet sie aus Eiern, Kräuterfrischkäse, Butter und Kartoffelchips ein Frühstück zu, das einfach Hunger macht. In ruhigen Einstellungen sehen die Zuschauenden, wie aus den Eiern mit reichlich Butter eine gestockte Masse wird, welche die Köchin mit etwas Boursin, einem französischen Kräuterfrischkäse füllt. Im Kontrast zu dem ansonsten so hektischen Tempo der Serie bietet dieses simple Omelett dem Charakter und auch dem Publikum einen Moment zum Durchatmen.

Tipp: Um ein Omelett besonders gleichmäßig zu braten, bietet sich die Verwendung einer beschichteten Pfanne 🛒 an. So bleibt nichts hängen.

Gerichte wie das Boursin-Omelett zeigen: Es muss nicht immer das edelste Gericht sein, die ausgefallensten Zutaten. Manchmal ist ein einfaches Omelett mit Frischkäse genau das, was gute Küche ausmacht. Wenn dann auch noch etwas Unerwartetes dabei ist, umso besser. In diesem Fall sind es zerkrümelte Kartoffelchips, die dem zarten Ei etwas Biss geben. Dazu ein Glas frisch gepresster Saft und das Ergebnis ist so gut, dass es in jedem Sternerestaurant seinen Platz hat.

Hast du Lust, dir noch mehr kulinarische Stars deiner Lieblingsserien auf den Teller zu holen? Dann probiere doch mal diese Lemon Pepper Wings aus der Serie „Atlanta“, den Frey-Kuchen aus „Game of Thrones“ oder ein Erdbeer-Trifle, wie wir es in „Fleabag“ erspäht haben.

Boursin-Omelett Nele 4 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Eier

2 EL Butter

4 EL Boursin oder anderer Kräuterfrischkäse

1 Handvoll Kartoffelchips

Schnittlauch zur Deko

Pfeffer Zubereitung Schlage die Eier in ein Sieb, das über einer Schüssel hängt und schlage sie darin auf. Streiche die Eier durch das Sieb, sodass alle eventuellen Festbestandteile hängen bleiben.

Erhitze 1 EL Butter in einer Pfanne, bis sie geschmolzen ist. Gieße die Eimasse hinein und verrühre es, während es zu stocken beginnt, mit einem Silikonlöffel.

Sobald das Ei zu einem Großteil gestockt ist, höre auf zu rühren, schließlich möchtest du kein Rührei machen.

Verteile den Frischkäse auf dem unteren Drittel des Omeletts.

Kippe die Pfanne, sodass das Omelett nach vorne rutscht. Falte es in sich selbst zusammen. Lass es noch einmal nach vorne rutschen und rolle es so komplett ein.

Lege das Omelett auf einen Teller und bestreiche die Oberseite mit etwas mehr Butter.

Zerkrümele einige Kartoffelchips und lass sie über das Omelett rieseln. Schneide so viel Schnittlauch, wie du magst und streue es ebenfalls darüber. Würze mit Pfeffer.

