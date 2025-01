Lemon Pepper Wings: Zitronen-Pfeffer-Hähnchen aus den USA

Sie sind ein Klassiker aus dem US-Bundesstaat Georgia: Lemon Pepper Wings, also Hähnchenflügel mit Zitronenpfeffer. Sie schmecken frisch-säuerlich und wunderbar würzig. Kein Wunder, dass sie über Staat- und Landesgrenzen hinweg bekannt sind. Hier ist unsere Version.

So machst du Lemon Pepper Wings

Atlanta ist für einiges bekannt: Im Frühjahr blühen in der Stadt in den Südstaaten die Pfirsichbäume, und dort befindet sich das größte Aquarium Amerikas. Doch auch kulinarisch hat Atlanta ein Aushängeschild, das über die Grenzen des Bundesstaates Georgia und sogar international bekannt ist: Lemon Pepper Wings, Hähnchenflügel in einer Zitronen-Pfeffer-Marinade.

„Lemon Pepper Wings sind Atlanta“, deklarierte die damals zukünftige Bürgermeisterin der Stadt im Jahr 2017. Tatsächlich wurde die Zubereitung in Atlanta erfunden, als die Menschen begannen, Zitronenpfeffer auf ihre Buffalo Wings zu streuen, um diese weniger scharf schmecken zu lassen. Über die Zeit wurde die Soße oftmals ganz weggelassen und durch eine trockenere Marinade ersetzt. In den 2000ern boomte dann die Hähnchenspezialität. Das wird besonders der lokalen Rap-Szene zugesprochen. Mitglieder aßen besonders gern Lemon Pepper Wings, da diese ihre oftmals weißen T-Shirts nicht so schmutzig machten. Die Flügel sind so beliebt, dass ihnen eine ganze Szene in der Serie „Atlanta“ gewidmet ist. Dadurch wurde die Zubereitung zu einem Internet-Phänomen.

Doch so mystisch Lemon Pepper Wings auch klingen, so einfach ist ihre Zubereitung. Vermische zunächst Backpulver, Pfeffer, Zitronenschale, geräucherte Paprika und Knoblauchpulver in einer Schale und bestäube die Hähnchenflügel darin. Backe sie dann im Ofen knusprig. Falls du nur eine einzelne Portion zubereitest, kannst du diese zeit- und energiesparend in einer Heißluftfritteuse backen. Nach dem Backen schwenkst du die Flügel nur noch in einer Mischung aus Butter, Pfeffer, Zitronenschale und -saft und fertig! Sind die nicht lecker?

