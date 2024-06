Erdbeer-Trifle: fruchtig-sahniges Traditionsdessert aus Großbritannien

Was ist denn ein Trifle? In der britischen Welt des gepflegten Nachmittagstees ist er kaum wegzudenken, hierzulande leider kaum bekannt. Dabei kannst du mit dem klassischen Schichtdessert aus Biskuit, Obst und Sahne ausgezeichnet Gäste beeindrucken. Wir machen, passend zur Saison, einen leckeren Erdbeer-Trifle. Die Zubereitung ist denkbar einfach, doch das Ergebnis sieht opulent und elegant aus. Was aber am wichtigsten ist: das Dessert ist unwiderstehlich sahnig und fruchtig!

Erdbeer-Trifle: Schicker kann ein Dessert kaum sein

Das ur-britische Dessert sah ich zum ersten Mal in der großartigen Serie „Fleabag“ von der englischen Schauspielerin und Autorin Phoebe Waller-Bridge. In einer Szene sitzt die Hauptdarstellerin mit ihrer Familie am Esstisch und muss eine unangenehme und dennoch herrlich komische Konversation über sich ergehen lassen. Eine Situation, die viele von uns nur zu gut aus der eigenen Verwandtschaft kennen. Der entfremdete Vater führt mit seiner neuen Frau ein gutbürgerliches Leben in Wohlstand, in das seine von allerlei Problemen gebeutelte Tochter nicht mehr reinzupassen scheint.

Fast symbolisch für die britische heile Welt steht ein riesiger Trifle auf dem Esstisch. Er sieht einfach zum Anbeißen aus. Das köstliche Dessert ist viel mehr als nur ein Klassiker, der scheinbar der oberen Klasse vorbehalten ist. Nein, mit unserem Erdbeer-Trifle kannst du deinem Nachmittagstee eine gewisse Eleganz verleihen, deine Gäste beeindrucken und zugleich die Erdbeersaison gebührend zelebrieren. Denn abgesehen von der beeindruckenden Optik, die fast schon opulent wirkt, ist der Erdbeer-Trifle eine geschmackliche Reise auf Wolke Sieben.

Das Schichtdessert besteht traditionell aus Obst, in Alkohol getränkte Biskuits und Schlagsahne. Für unseren Erdbeer-Trifle nutzen wir natürlich reichlich Erdbeeren, die mit der weißen Schlagsahne wunderschön kontrastieren. Auch Mascarpone verwenden wir, um dem Dessert mehr Festigkeit zu geben. Damit die schönen Schichten gut zur Geltung kommen, wird ein Trifle typischerweise in einem großen Glasbehältnis angerichtet, das auf einem Fuß steht. So bekommt auch unser Erdbeer-Trifle ein elegantes Retro-Aussehen.

Hast du Lust bekommen, mehr klassisch britische Rezepte auszuprobieren, die einen mondänen Hauch auf deinen Kaffee- und Kuchentisch bringen? Dann empfehle ich dir den Battenberg-Kuchen mit schickem Schachbrettmuster. Vom eleganten Lemon Posset konnte selbst die Queen ihre Finger nicht lassen. Leckere Himbeer-Scones, die fester Bestandteil der britischen Speisekarte sind, solltest du ebenfalls unbedingt probieren.