Gefüllte Bratapfel-Pfannkuchen: süße Frühstücksidee

Wir bei Leckerschmecker sind der Meinung: So ganz, ganz langsam könnte man schon mal ein paar Gedanken an Weihnachten verschwenden. Klar, wenn uns im August in den Supermärkten schon die ersten Lebkuchen entgegenlachen, finden wir das ehrlich gesagt auch etwas verfrüht. Aber jetzt, so Mitte November? Da stellt sich bei uns so langsam die Vorfreude auf die kommende Adventszeit ein. Zwar backen wir heute noch keine Plätzchen, aber zaubern uns eine Portion Bratapfel-Pfannkuchen. Willst du mitessen?

Rezept für gefüllte Bratapfel-Pfannkuchen

Unsere Bratapfel-Pfannkuchen füllen wir mit einem feinen, fruchtigen Apfelkompott, das wir mit Zimt, Zucker und Mandeln verfeinern – Zutaten, wie man sie auch für Bratäpfel nutzt. Rosinen passen ebenfalls gut ins Kompott und dürfen gern ergänzt werden. Wer mag, gibt noch einen Schuss Calvados mit dazu. Aber Vorsicht: Von dieser Variante dürfen dann nur die Großen naschen.

Spannend: Gesunde Äpfel: rot oder grün, welche Apfelsorte ist besser? Wir haben es für dich herausgefunden. Außerdem erklären wir, wie du Äpfel ernten und lagern kannst.

Die Zubereitung der Bratapfel-Pfannkuchen besteht nur aus zwei Schritten: Zum einen bäckst du die Eierkuchen, zum anderen kochst du die Füllung. Beides braucht nicht viel Zeit und kann sogar an einem Morgen, an dem es mal schneller gehen muss, erledigt werden. Oder du bereitest die Bratapfel-Füllung schon am Vorabend zu. Ist alles getan, musst du die Pfannkuchen nur noch füllen, falten und servieren. So leicht, so lecker!

Ob zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen: Pfannkuchen sind immer eine gute Wahl. Aus diesem Grund wollen wir dir auch diese Rezepte nicht vorenthalten: