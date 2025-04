Ostern: Brezel-Küken als niedlicher Snack zum Verlieben

In wenigen Tagen ist Ostern und mit dem Fest halten auch wieder niedlich aussehende Gerichte und bunte Eier Einzug in die Küchen. Eines dieser süßen Gerichte sind unsere Brezel-Küken. Sie sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch ein köstlicher Snack, der sich perfekt fürs Osterfest eignet.

Oster-Nascherei mit Wow-Effekt: Brezel-Küken

Mit nur wenigen Zutaten und etwas Kreativität zauberst du im Handumdrehen diese süßen Küken, die die Herzen von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen höher schlagen lassen.

Alles, was du benötigst, sind kleine Salzbrezeln, weiße Schokolade und orangefarbene Smarties für die Schnäbel und schwarzen Sesam als Augen der Küken. Die Schokolade wird in heißes Wasser gelegt und anschließend in die Brezeln gegossen. Dann kommen noch ein halbierter Smartie und ein Sesamkorn darauf und schon hast du kleine, süße Brezel-Küken, die du als Snack auf deinem Osterbuffet platzieren oder als kleine Geschenke weitergeben kannst. Die Kombination aus süß und salzig ist wirklich etwas Besonderes, denn das Salz der Brezeln hebt die Noten der Schokolade erst so richtig hervor.

Backwaren und Süßigkeiten in Form von Hasen, Küken oder Lämmern sollen nicht nur den Frühling willkommen heißen, sondern auch das Osterfest für Kinder optisch ansprechend gestalten. Das fördert den Spaß am Feiern von Traditionen. Noch bevor die Schokolade hart wird, wollen die ersten schon zugreifen. Kein Wunder, die Brezel-Küken sind auch einfach zu süß. Probiere das Rezept gleich selber aus!

Bald ist Ostern und mit unseren süßen Rezepten bist du perfekt darauf vorbereitet. Überrasche deine Liebsten auch mit unseren niedlichen Bunnycados oder Tomaten-Tulpen als hübsche Oster-Snacks. Möchtest du mal internationale Osterrezepte ausprobieren, starte am besten gleich mit den Hot Cross Buns.

Nun sind aber erstmal die Brezel-Küken dran! Also los!