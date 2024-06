Brioche-Auflauf mit Erdbeeren: süße Versuchung aus dem Ofen

Wasche und schneide die Erdbeeren in Scheiben.

Verquirle Zucker, Puddingpulver, Milch und Eier in einer großen Schüssel.

Schneide Brioche in Scheiben und tauche sie kurz in die Milchmischung. Schichte sie dann in der Form auf. Lege eine Schicht Erdbeerscheiben darüber und lege die restlichen Briochescheiben auf.