Brotauflauf mit Spargel und Käse: herzhafte Mahlzeit aus dem Ofen

Leckerer hast du Brot vom Vortag noch nie gegessen! Unser Brotauflauf mit Spargel und Käse ist eine superleckere Möglichkeit, übrig gebliebenem Brot zu neuen kulinarischen Höhenflügen zu verhelfen. Unser Rezept ist angelehnt an einen amerikanischen Klassiker, genannt Strata. Dieser Brotauflauf dient der Verwertung von übrig gebliebenem Brot, Gemüse, Käse und sonstigem, was geschmacklich dazu passt.

Brotauflauf mit Spargel und Käse: einfach und lecker

Du kannst dieses Rezept natürlich etwas abwandeln und einen Blick in deinen Kühlschrank werfen. Verwende, was du gerade da hast! Unseren Brotauflauf bereiten wir mit Spargel und Käse zu, weil das gerade sehr gut zur Saison passt. Solange Spargel verfügbar ist, sollten wir ihn auch genießen, oder? Am besten greifst du zu grünem Spargel, er verleiht dem Brotauflauf einen schönen Farbtupfer.

Für ein kräftiges Aroma sorgt leckerer Ziegenkäse. Wenn sein Geschmack nicht dein Fall ist, tausche ihn gerne gegen milderen Mozzarella.

Um den Brotauflauf mit Spargel und Ziegenkäse zuzubereiten, musst du nur das Brot vom Vortag in einer Mischung aus Eiern und Sahne tränken, ähnlich wie bei Arme Ritter. Der Auflauf lässt sich auch super im Voraus zubereiten, wenn du Gäste erwartest. Als gesunde und originelle Frühstücksidee eignet sich unser Brotauflauf mit Spargel und Käse ebenso gut!

Probiere auch gern unser Rezept für Strata, den amerikanischen Brotauflauf, der mit Spinat und Champignons zubereitet wird. Eine süße Version des Brotauflaufs ist der Scheiterhaufen mit Äpfeln und Rosinen. Und eine leckere Frühstücksidee aus dem Ofen ist unser Ei-Auflauf.