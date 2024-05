Süße Leckerei aus dem Ofen: Brioche-Auflauf mit Rhabarber

Ein Auflauf, der verführerisch duftend und noch warm aus dem Ofen kommt, muss nicht zwangsläufig immer herzhaft sein. Auch die süßen Varianten wie dieser Brioche-Auflauf mit Rhabarber gehört dazu. Genießen kannst du ihn als Nachtisch oder als süße Hauptmahlzeit, über die sich Naschkatzen besonders freuen dürften. Wir zeigen dir, wie du den das süße Ofengericht nachbacken kannst.

Rezept für Leckermäuler: Brioche-Auflauf mit Rhabarber

Dass Aufläufe zu den beliebtesten Gerichten überhaupt zählen, ist eigentlich keine große Überraschung. Schließlich sind sie fix und meist ohne großen Aufwand zubereitet und den Löwenanteil der Arbeit übernimmt ohnehin der Backofen. In der Zeit kannst du dich einfach entspannt zurücklehnen und dich auf dein Essen freuen.

Ein bisschen zu tun bleibt für dich aber trotzdem. Für den Brioche-Auflauf mit Rhabarber wäschst und schälst du den Rhabarber und schneidest in kleine Stücke. Anschließend schichtest du die Stücke abwechselnd mit Brioche-Scheiben in eine gebutterte Auflaufform. Bevor es für den Auflauf in den Ofen geht, rührst du aus Eiern, Milch, Sahne, Zucker und Vanillemark eine Soße an, die du über Rhabarber und Brioche gießt. Nach rund 25 Minuten ist die süße Mahlzeit dann fertig gebacken. Bestreue sie vor dem Servieren noch mit Puderzucker und reiche eine selbst gemachte Vanillesoße dazu.

Für den Brioche-Auflauf hat man früher oft altbackenes Brot verwendet, damit keine Lebensmittel weggeworfen werden mussten. Hast du Brioche, dass schon älter ist, verwende gerne das. Natürlich gelingt der Auflauf auch mit frischem Brot.

Wie wäre es öfter mal mit einer süßen Hauptmahlzeit? Bei Leckerschmecker kannst du noch weitere Gerichte für Naschkatzen entdecken. Wie wäre es mal mit Erdbeerknödel mit Butterbrösel? Ebenfalls köstlich: diese mit Pflaumenmus gefüllten Germknödel sowie unsere Zwetschgenknödel mit Schmand.