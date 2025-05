Brokkoli-Gnocchi-Auflauf: einfaches Familiengericht

Perfektes Familienessen oder einfache Feierabendküche? Dieser Brokkoli-Gnocchi-Auflauf erfüllt ganz einfach beide Kriterien und ist zudem auch noch schnell zubereitet. Die Hauptarbeit, nämlich das Backen, übernimmt der Ofen. Du kannst dich währenddessen einfach entspannt zurücklehnen und dich auf dein Essen freuen.

Rezept für Brokkoli-Gnocchi-Auflauf

Mit Gnocchi ist es wie mit Nudeln: Die gehen immer! Wenn man nicht so recht weiß, was es zum Abendessen geben soll, es besonders schnell gehen muss oder einfach, weil man Appetit drauf hat, sind Gnocchi stets eine gute Wahl. Heute gibt es die kleinen Kartoffel-Klößchen mal in einem Brokkoli-Gnocchi-Auflauf.

Der ist nicht nur ein unkompliziertes Feierabend- oder Familiengericht, sondern auch ein Paradebeispiel für die Wohlfühlküche. Schließlich treffen hier weiche Gnocchi und knackiger Brokkoli auf eine cremige Sahne-Käse-Soße. Gekrönt wird das Ganze durch eine knusprige Schicht Käse. Mmh, wenn einem da nicht direkt das Wasser im Mund zusammenläuft?

Für den Auflauf brauchst du neben einer Packung fertiger Gnocchi aus dem Kühlregal – so geht’s einfach schneller – noch frischen Brokkoli, Käse, Sahne, Knoblauch, Milch und Gewürze. Schnapp dir danach Pfanne und Auflaufform und leg los!

Teile den Brokkoli in Röschen und blanchiere sie kurz in kochendem Salzwasser. Koche nebenbei die Gnocchi nach Packungsangabe. Hacke den Knoblauch. Koche dann Milch, Sahne, Knoblauch, Salz, Pfeffer und Muskatnuss in einem Topf auf und gib geriebenen Käse dazu. Ist dieser in der Soße geschmolzen, verteilst du die Gnocchi und den Brokkoli in einer gefetteten Auflaufform und gießt die Soße darüber. Streue noch Käse obendrüber und ab damit in den Ofen.

Wir haben uns bei unserem Brokkoli-Gnocchi-Auflauf für eine vegetarische Variante entschieden. Fehlt dir eine deftige Komponente, kannst du in kleine Stücke geschnittenen Kochschinken oder kurz angebratene Hähnchenstücke mit dazu geben. Probier es einfach mal aus!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wir von Leckerschmecker können gar nicht genug von Gnocchi bekommen und essen sie so oft es geht. Dabei kommen sie nicht nur in einem Auflauf mit Brokkoli auf den Tisch, sondern auch als Hähnchen-Gnocchi-Pfanne, als Gnocchi-Pfanne mit Hackfleisch und Schmand oder als Gnocchi-Pfanne mit karamellisierten Zwiebeln.

Brokkoli-Gnocchi-Auflauf Judith 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 3 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 Auflaufform, ca. 25 x 20 cm Zutaten 1x 2x 3x 1 TL Butter für die Form

400 g frischer Brokkoli

Salz

500 g frische Gnocchi aus dem Kühlregal

1 Knoblauchzehe

100 ml Milch

200 ml Sahne

Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss

120 g geriebener Käse z. B. Emmentaler oder Gouda Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

Fette die Auflaufform mit der Butter ein.

Schneide den Brokkoli in kleine Röschen. Koche sie für 3–4 Minuten in Salzwasser, bis sie bissfest sind und schrecke sie kurz mit kaltem Wasser ab. Koche parallel auch die Gnocchi in einem Topf mit Wasser nach Packungsangabe und gieße sie anschließend ab.

Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn in feine Stückchen.

Erhitze Milch und Sahne in einem kleinen Topf, gib den Knoblauch dazu und würze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss.

Rühre 80 g vom Käse unter die Soße und lass ihn darin vollständig schmelzen.

Verteile Gnocchi und Brokkoli gleichmäßig in der Auflaufform, gieße die Soße darüber und streue den restlichen Käse obenauf.

Backe den Auflauf auf mittlerer Schiene ca. 20 Minuten, bis der Käse goldgelb und leicht knusprig ist.

Serviere den Brokkoli-Gnocchi-Auflauf anschließend direkt.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.