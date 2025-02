Orzo trifft auf Brokkoli: Diese Suppe wird dich begeistern

Wenn du Suppen liebst, aber mal etwas Neues ausprobieren willst, dann ist diese Brokkoli-Orzo-Suppe mit Feta genau das Richtige! Hier treffen zarte, kleine Orzo-Nudeln auf würzigen Feta, frischen Brokkoli und einen Hauch Zitrone – perfekt für alle, die sich eine sättigende, aber leichte Mahlzeit wünschen. Diese Suppe bringt dir mit ihrer cremigen Konsistenz und der perfekten Balance aus herzhaft, würzig und frisch sofort gute Laune.

Grüne Power: Rezept für Brokkoli-Orzo-Suppe mit Feta

Brokkoli ist und bleibt eines meiner Lieblingsgemüse! Warum? Der grüne Kohl ist extrem vielseitig und steckt voller guter Dinge. Ganz gleich, ob aus dem Airfryer, als Gratin oder, wie in diesem Rezept, in der Suppe: Brokkoli ist ein leckeres Nährstoffwunder! Er beinhaltet Vitamin C, das dein Immunsystem stärkt, und liefert eine ordentliche Portion Ballaststoffe, die deine Verdauung glücklich machen. Dazu kommen jede Menge Antioxidantien, die deine Zellen schützen – quasi ein kleiner Jungbrunnen in Gemüseform. Und das Beste? Brokkoli ist super kalorienarm, aber trotzdem sättigend, weil er wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe enthält, die Entzündungen hemmen und deinen Stoffwechsel ankurbeln. Kurz gesagt: Ein Löffel dieser Suppe ist nicht nur lecker, sondern auch ein kleiner Boost für deine Gesundheit!

Das Rezept für diese Brokkoli-Orzo-Suppe ist auch gar nicht kompliziert. Du musst dafür nur Brokkoli in Röschen bzw. Stücke schneiden und gemeinsam mit gehacktem Knoblauch in einem großen Topf 🛒 mit Gemüsebrühe weich kochen. Anschließend zerdrückst du den Brokkoli mit einem Kartoffelstampfer in verschieden große Stücke. Danach kommen die Orzo-Nudeln dazu. Diese garst du nun in der Brokkoli-Suppe unter ständigem Rühren. Ist die Brokkoli-Orzo-Suppe fertig, kannst du den Topf vom Herd nehmen, den Feta hineinkrümeln und alles gut umrühren. Serviere die Brokkoli-Orzo-Suppe mit Feta in Schüsseln, träufle etwas Olivenöl und Zitronensaft darüber und bestreue alles mit ein paar Chiliflocken. Guten Appetit!

Brokkoli-Orzo-Suppe mit Feta Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 450 g Brokkoli

2 Knoblauchzehen

1,5 l Gemüsebrühe

120 g Orzo-Nudeln

Salz und Pfeffer nach Geschmack

150 g Feta vegetarisch

etwas Olivenöl zum Beträufeln

1 Zitrone zum Beträufeln

Chiliflocken nach Geschmack Zubereitung Wasche den Brokkoli und zerteile ihn in Röschen. Schneide den Stiel in Stücke. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Gib Gemüsebrühe, Brokkoli und Knoblauch in einen großen Topf. Bring das Ganze zum Kochen und lass alles zugedeckt bei geringer bis mittlerer Hitze köcheln, bis der Brokkoli weich ist. Zerdrücke den Brokkoli 3-4 Mal grob mit einem Kartoffelstampfer.

Füge Orzo-Nudeln hinzu und lass sie unter ständigem Rühren in der Suppe köcheln, bis sie gar sind.

Nimm den Topf vom Herd, schmecke mit Salz und Pfeffer ab, krümel den Feta in die Suppe und rühre gut um.

Fülle die Brokkoli-Orzo-Suppe in Schüsseln, träufel etwas Olivenöl und Zitronensaft darüber und bestreue das Ganze mit Chiliflocken.

