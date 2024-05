Brokkoli-Spinat-Lasagne mit extra viel Käse: absolutes Lieblingsrezept

Heute gibt’s die klassische Lasagne mal nicht in ihrer deftigen Variante mit Hack und Tomatensoße. Stattdessen backen wir eine Veggie-Variante. Unsere Brokkoli-Spinat-Lasagne überzeugt aber alle Mitessenden am Tisch, nicht nur diejenigen, die auf Fleisch verzichten.

Veggie-Küche: Rezept für Brokkoli-Spinat-Lasagne

Die italienische Küche ist rund um den Globus beliebt. Sie steht für frische Zutaten, hochwertige Öle und authentische Gerichte. Klassiker wie Bolognese oder Lasagne haben sich längst eine große Fangemeinde erschlossen. Aber Traditionen sind dazu da, um auch mal gebrochen zu werden.

Deshalb backen wir heute eine leckere Brokkoli-Spinat-Lasagne: ganze ohne Hackfleisch-Bolognese, ganz ohne Tomaten, aber trotzdem richtig lecker. Das Gericht schmeckt allen Veggie-Fans besonders gut, überzeugt aber auch diejenigen, die sonst ungern auf Fleisch verzichten.

Das liegt nicht zuletzt an der cremigen Béchamelsoße, auf die wir nicht verzichtet haben. Und an drei Sorten Käse, die die Brokkoli-Spinat-Lasagne verfeinern. Zwischen den Nudelplatten, den Brokkoli-Spinat-Schichten und der cremigen Soße finden geriebener Parmesan und zerbröselter Feta Platz. Obenauf liegt dann noch feiner Mozzarella in Scheiben. Wenn das mal nicht nach einer käsig-leckeren Angelegenheit klingt!

Durch den Wegfall der Bolognese sparst du dir mächtig Zeit und Arbeit. Zwar kommt als neuer Arbeitsschritt die Zubereitung von Brokkoli und Spinat dazu, aber das dauert nur wenige Minuten.

Das Schönste an einer Lasagne ist immer das Schichten. Wenn sich alle Komponenten zusammen in der Auflaufform wiederfinden und im Ofen zu einem Ganzen verschmelzen, sind wir glücklich.

Deshalb backen wir gleich die nächste Lasagne hinterher! Wie wäre es mit einer klassischen Lasagne oder einer Lasagne mit Schmand? Unsere Schnitzel-Lasagne ist etwas ausgefallener, aber genauso köstlich. Im Video findest du weitere kreative Rezept-Ideen.