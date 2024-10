Dieser Brotaufstrich mit Champignons und Frischkäse veredelt jede Stulle

Was gibt’s zum Frühstück? Zum Beispiel ein Brötchen, das du mit diesem Brotaufstrich mit Champignons bestreichst. Der ist nicht gekauft, sondern selbst gemacht, schmeckt super würzig und ist bereits nach 20 Minuten fertig. Kleiner Tipp: Abgefüllt in einem hübschen Glas lässt er sich wunderbar verschenken. Na, neugierig? Dann pass auf, wir legen los!

Cremiger Brotaufstrich mit Champignons und Frischkäse

Natürlich benötigst du für den Brotaufstrich mit Champignons und Frischkäse erst einmal Pilze. Die werden gründlich geputzt, indem du die empfindlichen Köpfe mit einer weichen Bürste oder einem Küchentuch säuberst. Du solltest Pilze nicht waschen, um sie zu reinigen. Dadurch werden sie leider nur matschig und verlieren an Geschmack, da sie sich mit Wasser vollsaugen.

Gut zu wissen: Wie bereitet man Pilze richtig zu? Wir haben Tipps und Tricks, wie sie besonders lecker werden und verraten dir spannende Fakten über die kleinen Waldbewohner.

Als Nächstes brätst du die Pilze in einer Pfanne an. Achte darauf, die Hitze nicht zu gering einzustellen, damit die Pilze nicht schwammig werden. Lass sie danach kurz abkühlen und schäle derweil schon einmal eine Zwiebel. Gemeinsam mit den Pilzen, Frischkäse und Parmesan wandert diese anschließend in einen Standmixer, der alles fein zerkleinert. Du kannst dafür auch einen Pürierstab verwenden.

Abgeschmeckt wird der Brotaufstrich mit Champignons und Frischkäse mit Zitronensaft, Piment, Salz und Pfeffer. Das Ergebnis könnte so auch abgepackt im Supermarkt stehen, ist aber ganz hausgemacht entstanden. Lecker!

Wir haben jede Menge weitere leckere Brotaufstriche, mit denen du Stulle und Co. veredeln kannst. Einer unserer Lieblinge ist beispielsweise dieser Avocado-Dip mit Schmand. Wir lieben aber auch unseren veganen Eiersalat und unseren veganen Fleischsalat. Welcher schmeckt dir am besten?