Italien ruft: Rezept für schnellen, mediterranen Genuss

Lust auf ein Gericht, das pures Urlaubsfeeling und mediterrane Vibes versprüht? Dann musst du unbedingt diesen Brotsalat mit gerösteter Paprika probieren. Er verbindet eine Vielzahl an Aromen zu einem köstlichen Mahl. Einfach und dennoch raffiniert. Hier gibt’s das Rezept!

Brotsalat mit gerösteter Paprika: knusprig, würzig, lecker

Der Brotsalat kommt eigentlich aus Italien, genauer gesagt der Toskana. Im Italienischen kennt man ihn unter dem Namen Panzanella, was übersetzt so viel wie „Brot in der Schüssel“ bedeutet. Höre ich Brot, ist es sowieso sofort um mich geschehen. Ähnlich geht es wohl vielen, denn der Brotsalat hat inzwischen nicht nur in Italien, sondern auch darüber hinaus einen festen Platz auf den Tischen erobert. Zu Recht! Das Grundprinzip ist simpel und unglaublich nachhaltig: Hart gewordenes Brot wird wiederbelebt, indem es in Wasser eingeweicht und dann mit frischen Zutaten kombiniert wird.

Traditionell bestand Panzanella vor allem aus Brot, Tomaten, Zwiebeln, Basilikum, Olivenöl, Essig und Salz. In früheren Zeiten war der Salat eine Möglichkeit, Reste zu verwerten – denn in Italien wird gutes Brot niemals verschwendet. Ursprünglich war Panzanella eher ein Bauernessen, das besonders im Sommer auf den Tisch kam, wenn viel frisches Gemüse aus dem Garten zur Verfügung stand.

Heute gibt es Panzanella in zahllosen Varianten, neben dem Klassiker auch mit Zutaten wie Gurken, Paprika, Oliven oder Kapern. Der Salat wird typischerweise kalt serviert und passt hervorragend zu heißen Tagen, als leichtes Mittagessen, Beilage zu Gegrilltem oder als Teil eines Buffets.

Wir haben uns von der Tradition inspirieren lassen und verleihen dem Brotsalat unseren eigenen Twist. Wir servieren ihn nämlich mit im Ofen gerösteter Paprika. Dazu gesellen sich klein geschnittene Artischockenherzen sowie Kirschtomaten, weiße Bohnen und Oliven. Wenn das nicht nach einem Festmahl klingt! Abgerundet wird das Ganze durch ein Honig-Balsamico-Dressing und etwas frisches Basilikum.

Unser Brotsalat mit gerösteter Paprika schmeckt nach Sommer und Urlaub. Genieße ihn am besten mit einem Gläschen Aperol oder Limoncello Spritz – guten Appetit!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Brot im Salat? Lieben wir! Und du ganz sicher auch, wenn du noch diese Rezepte für Brotsalat mit Radieschen und Käse sowie Brotsalat mit Spargel und Erdbeeren probiert hast. Und unser Toast-Hawaii-Salat kombiniert knuspriges Brot mit Speck und Ananas. Lecker!

Brotsalat mit gerösteter Paprika Olivia 4.22 ( 28 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 rote Paprika

1 gelbe Paprika

250 g Ciabatta oder anderes Brot nach Wahl

8 EL Olivenöl

30 g Pinienkerne optional

100 g getrocknete Tomaten

75 g Cocktailtomaten

1 kleine rote Zwiebel optional

1 Dose weiße Bohnen ca. 240 g Abtropfgewicht

1 Glas Artischockenherzen ca. 120 g Abtropfgewicht

1 Knoblauchzehe

2 EL dunkler Balsamico-Essig

1 TL Honig

1 TL italienische Kräuter

Salz und Pfeffer nach Geschmack

30 g schwarze Oliven

etwas frisches Basilikum Zubereitung Wasche die Paprika. Halbiere sie und entferne die Kerne.

Lege sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und röste sie im Ofen bei 220 °C, bis die Haut leicht schwarz wird. Nimm sie aus dem Ofen, lass sie etwas abkühlen und schneide sie in Streifen oder Stücke.

Schneide das Ciabatta in Würfel. Röste es in einer Pfanne mit 2 EL Olivenöl, bis es knusprig ist.

Röste die Pinienkerne in einer separaten Pfanne ohne Fett goldbraun und stelle sie beiseite.

Schneide die getrockneten Tomaten in Streifen, die Cocktailtomaten in Hälften und die rote Zwiebel in dünne Ringe. Gieße die weißen Bohnen und die Artischockenherzen ab und schneide die Artischockenherzen in mundgerechte Stücke.

Schäle und drücke den Knoblauch durch eine Knoblauchpresse. Vermische ihn für das Dressing dann mit dem restlichen Olivenöl, Balsamico-Essig, Honig, italienischen Kräuter, Salz und Pfeffer.

Gib alle vorbereiteten Zutaten und die Oliven in eine große Schüssel.

Gieße das Dressing darüber, mische alles gut durch und lass den Salat mindestens 10 Minuten ziehen.

Garniere den Brotsalat vor dem Servieren mit frischem Basilikum.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.