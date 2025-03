Himmlischer Brunsviger: So backst du den dänischen Zimtkuchen selbst

Kuchenliebhaber aufgepasst: Diesen saftigen Zimtkuchen dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Brunsviger eignet sich hervorragend zum Geburtstag, als Dankeschön oder als Begleiter zum Nachmittagstee und -kaffee. Ganz leicht nachgebacken und einfach nur köstlich.

Brunsviger macht einfach glücklich

Diesen schmackhaften Kuchen backst du in Windeseile nach und überzeugst damit garantiert jeden, der ihn probieren wird. Dieser Kuchen hat das Potenzial, schnell ein Klassiker zu deinem Kaffee zu werden.

Ursprünglich wurde Brunsviger übrigens ohne Zimt gebacken. Bei seiner ersten Erwähnung in den 1930er Jahren wurde der Kuchen als Hefeteigkuchen mit einem Überguss aus braunem Zucker und Butter beschrieben. Mittlerweile ist die Zimtvariante jedoch besonders bekannt und beliebt geworden.

Beim Brunsviger handelt es sich um einen Kuchen, bei dem du kaum etwas falsch machen kannst. Schmilz zunächst die Butter für die Füllung, mische alle Zutaten dazu und lass die Masse etwas abkühlen. Als Nächstes kannst du den Teig zubereiten.

Schmilz auch dafür zuerst die Butter. Rühre dann Milch und Hefe dazu. Nachdem du die restlichen Zutaten ebenfalls vermischt hast, kannst du einen glatten Teig daraus kneten und ihn in eine eingefettete Springform 🛒 drücken. Lass ihn etwas gehen, bevor du gleichmäßig verteilte, gleich große Löcher in ihn drückst, in die du anschließend die Füllung gießt. Ab in den vorgeheizten Ofen und dann kannst du es dir auch schon schmecken lassen.

Brunsviger Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ruhezeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien Springform, 24 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x Für die Füllung: 150 g Butter

150 g brauner Zucker

2 EL Zimt Für den Teig: 45 g Butter etwas mehr zum Einfetten der Form

100 ml Vollmilch

25 g Hefe

1 EL Zucker

1 Prise Salz

1 Ei

1/2 TL Kardamom gemahlen

300 g Weizenmehl Type 405 Zubereitung Vermenge für die Füllung die Butter, Zucker und Zimt in einem Topf. Erwärme die Zutaten bei niedriger Hitze unter ständigem Rühren, bis du eine gleichmäßige Masse hast. Stelle sie anschließend zur Seite und lass sie etwas abkühlen.

Schmilz für den Teig 45 g Butter und gib die flüssige Butter in einen Topf. Gieße die Milch dazu und brösele die Hefe hinein. Rühre es um, bis die Hefe aufgelöst ist.

Füge Zucker, Salz, Ei, Kardamom und Mehl hinzu und knete einen glatten Teig daraus. Fette eine Backform ein, verteile den Teig gleichmäßig in ihr und lass ihn für 45 Minuten ruhen. Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rühre die Füllung noch einmal ordentlich durch. Steche anschließend große, gleichmäßig verteilte Löcher in den Teig und gieße die Füllung hinein.

Backe den Kuchen für etwa 25 Minuten.

