Walnuss-Zimt-Kuchen: für gemütliche Kaffee-Nachmittage

Es geht doch nichts über gemütliche Kaffeepausen. Was dabei neben einer frisch gebrühten Tasse Kaffee auf keinen Fall fehlen darf, ist ein selbst gebackener Kuchen. Ein Favorit, den wir immer wieder gern naschen: dieser Walnuss-Zimt-Kuchen aus der Kastenform. Was ihn so besonders macht? Eine leckeres Frosting mit Frischkäse. So wird er gemacht.

So backst du einen Walnuss-Zimt-Kuchen

Kennst du das auch, den süßen Hunger am Nachmittag? Irgendwann ist sie einfach da, die Lust auf eine kleine Kaffeepause und ein Stück Kuchen. Man kann fast die Uhr danach stellen. Für uns ein guter Anlass, immer wieder neue Backrezepte auszuprobieren. Heute steht ein leckerer Walnuss-Zimt-Kuchen mit Frischkäsetopping auf dem Tisch. Dank seines nussigen Aromas und der Verwendung von Zimt passt der Kuchen perfekt in die kalte Jahreszeit.

Für den Walnuss-Zimt-Kuchen bereitest du den Teig und das Topping getrennt voneinander zu. Beginnen wir aber von vorn und widmen uns zuerst dem Anrühren des Teigs. Hierfür vermengst du zuerst alle trockenen Backzutaten in einer Schüssel miteinander. In einer zweiten Schüssel verquirlst du Eier, Öl und Milch zu einer glatten Masse.

Mixe nun mit einem Handrührgerät die feuchten Zutaten unter die Trockenen und verrühre alles zu einem glatten Teig. Den füllst du einfach in eine gefettete Kastenform, streichst die Oberfläche glatt und schiebst alles für rund 50 Minuten zum Backen in die Röhre.

Während der Kuchen vor sich hinbackt und sich sein verführerischer Duft langsam in der Küche ausbreitet, kümmerst du dich um das Frosting. Verrühre Frischkäse mit weicher Butter, Vanilleextrakt und Puderzucker. Dabei sollte eine glatte, cremige Masse entstehen. Stelle sie zum Festwerden in den Kühlschrank. Nachdem der Kuchen fertig und ausgekühlt ist, bestreichst du die Oberseite großzügig mit der Frischkäsecreme und verteilst noch ein paar Walnüsse zusätzlich obendrauf. Na, freust du dich, endlich das erste Stück vom Walnuss-Zimt-Kuchen probieren zu können?

