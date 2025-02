Schokoladen-Minz-Kuchen aus der Kastenform: überraschend frischer Genuss

Mein Opa war der wohl weltgrößte Fan von Minzschokolade. Eine Sache, die ich von ihm geerbt habe. Denn auch ich liebe diese Sorte einfach. Aber immer nur die Schokolade zu vernaschen, ist auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Also muss eine Alternative her, die Abwechslung garantiert und dabei nicht auf die leckere Kombination aus Schokolade und Minze verzichtet, so wie dieser Schokoladen-Minz-Kuchen aus der Kastenform.

Rezept für Schokoladen-Minz-Kuchen

Wenn man älter wird, dann ändert sich auch der Geschmack. Dinge, die man einst schrecklich fand, schmecken einem plötzlich. Und nicht nur das, manchmal entwickelt man sogar eine kleine Obsession für bestimmte Aromen. So ging es mir mit Minzschokolade. Früher konnte man mich damit jagen, heute sitze ich an gemütlichen Sonntagen manchmal bei einem Kaffee und gönne mir dazu eine Tafel mit Minzcreme gefüllte Schoki. Zum Glück habe ich vor einiger Zeit diesem Schokoladen-Minz-Kuchen entdeckt. So muss ich im Supermarkt nicht immer zur Schokoladentafel greifen und kann die Kombi aus Schokolade und Minze auch mal in anderer Form genießen – selbstverständlich auch an einem entspannten Sonntag bei einer Tasse Kaffee.

Gebacken wird der Schokoladen-Minz-Kuchen in einer Kastenform. Das ist herrlich unkompliziert. Um zu überprüfen, ob der Teig durch ist, machst du etwa fünf bis zehn Minuten vor Ende der Backzeit eine Stäbchenprobe. Bleibt Teig am Stäbchen hängen, braucht der Kuchen noch ein paar Minuten im Ofen. Bei der Zubereitung des Kuchens gibt es eine kleine Besonderheit. Für das Aroma benötigst du Minzextrakt, das zum Verzehr geeignet ist und das du zum Beispiel online🛒 kaufen kannst.

Tipp: Wenn du beim Topping keine Lust auf Puderzucker hast, kannst du den Kuchen auch mit einem Zuckerguss bestreichen. Gib für ein intensiveres Aroma ein paar Tropfen Minzextrakt zum Guss.

Schokoladen-Minz-Kuchen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Kastenform, 25 cm Zutaten 1x 2x 3x 1 TL Butter für die Form

100 g Zartbitterschokolade

200 g Mehl

50 g Kakaopulver

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

120 g weiche Butter

150 g Zucker

2 Eier

150 ml Milch

1 TL Pfefferminzextrakt

50 g Puderzucker Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette eine Kastenform von Innen mit etwas Butter ein. Hacke die Zartbitterschokolade und stelle sie beiseite.

Vermenge Mehl, Kakao, Backpulver und Salz in einer Schüssel miteinander.

Schlage in einer separaten Schüssel Butter und Zucker schaumig.

Rühre einzeln die Eier unter und füge dann Milch sowie den Pfefferminzextrakt hinzu.

Hebe nun die Mehlmischung unter die Butter-Zucker-Masse und verrühre alles zu einem glatten Teig. Füge zum Schluss die gehackten Schokoladenstückchen hinzu.

Fülle den Teig in die vorbereitete Kastenform, streiche die Oberfläche glatt und backe den Kuchen für 34 Minuten im Ofen.

Lass den Kuchen nach dem Backen abkühlen und bestreue ihn am Anschluss mit Puderzucker.

