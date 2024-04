Kuchen mit viel Geschmack: Grashopper Brownies schmecken nicht nur Minz-Liebhabern

Grashopper Brownies sind nicht einfach irgendwelche Brownies. Bei dieser Variante handelt es sich um eine Deluxe-Version der kleinen Schokoküchlein, denn sie bestehen aus drei Schichten. Die Zubereitung ist etwas zeitintensiver, dafür wirst du mit einem einzigartigen Leckerbissen belohnt.

Grashopper Brownies: drei Schichten pures Kuchenglück

Bist du neugierig geworden und möchtest wissen, wie man die Grashopper Brownies nachbacken kann, bist du hier genau richtig. Zubereitet werden die Brownies in drei Schritten. Zuerst backst du die Kuchenschicht. Dafür schmilzt du Butter in einem Topf, gibst Schokolade, Zucker und Vanilleextrakt (alternativ das Mark einer Vanilleschote) hinzu und lässt die Mischung gut auskühlen. Danach kommen die Eier, Mehl, Kakao und Salz hinzu und werden zu einem glatten Teig verrührt. Dieser wird dann in einer Backform für 20 Minuten in den Ofen geschoben.

In der Zwischenzeit kümmerst du dich um die Minzfüllung. Die wird wie eine Ganache aus Sahne und weißer Schokolade hergestellt. Du hackst die Schokolade klein, erwärmst die Sahne in einem Topf und rührst dann die Schokolade unter, bis eine glatte Masse entsteht. Da die Brownies auch wegen ihrer leuchtend grünen Farbe ein Hingucker sind, kommen noch ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe und etwas Pfefferminzsirup in die Füllung. Bevor du die Minzfüllung auf die Brownies streichen kannst, muss sie ebenfalls gut fest werden.

Kleiner Tipp: Auch wenn die Grashopper Brownies wegen ihrer grünen Füllung ins Auge stechen, kannst du die Lebensmittelfarbe bei der Zubereitung auch weglassen. Den Minzsirup kannst du auch durch Minzextrakt ersetzen. Den bekommst du zum Beispiel in der Apotheke. Alternativ kannst du auch Pfefferminzlikör oder ein Minzaroma verwenden.

Zum Schluss widmest du dich dem Schokoladenüberzug, indem du dafür Sahne erhitzt und darin Zartbitterschokolade schmilzt. Die Ganache kommt dann über die Minzschicht. Anschließend müssen die Brownies noch in Ruhe auskühlen und fest werden, bevor du endlich genussvoll abbeißen kannst.

Schokolade und Minze sind eine ideale Geschmackskombination, von der wir noch mehr im Angebot haben. Für den kleinen süßen Snack zwischendurch sind diese Schoko-Minz-Cookies perfekt. Als luftiges Dessert schmeckt diese After-Eight-Mousse und für Minz-Liebhaber ist der After-Eight-Kuchen ein köstliches Highlight.