Ein Hauch Toskana: wie gegrillte Zucchini die Bruschetta veredelt

Wer denkt, Zucchini sei ein langweiliges Gemüse, hat noch nie Bruschetta mit gegrillter Zucchini probiert. Bei diesem Snack entsteht aus einer vermeintlichen Nebenrolle ein köstliches Geschmackserlebnis. Während die klassische Bruschetta gerne mit saftigen Tomaten glänzt, schiebt sich die Zucchini bei diesem Rezept charmant ins Rampenlicht. Absolut verdient, heraus kommt eine schmackhafte kleine Vorspeise vom Grill!

Klassiker mit Twist: Bruschetta mit gegrillter Zucchini

Die Zucchini spielt in der mediterranen Küche ohnehin eine Hauptrolle, oft unterschätzt, dabei unglaublich wandelbar. In dieser Variante bringt sie eine leicht rauchige Note ins Spiel, da sie vorher, ebenso wie das Baguette, gegrillt wird. Ihre dezente Süße und der zarte Biss passen perfekt zu dem geröstetem Brot und der cremigeren Komponente, der Ricottacreme mit frischen Kräutern und Zitronenabrieb.

Bruschetta mit gegrillter Zucchini funktioniert als Vorspeise bei einem schicken Dinner genauso gut wie beim entspannten Grillabend mit Freunden. Sie ist leicht, frisch und bringt Abwechslung. Kaum einer rechnet damit, dass aus so simplen Zutaten wie Baguette, Zucchini, Knoblauch und ein paar Kräutern so ein Geschmackserlebnis entstehen kann.

Die Variante der Bruschetta ist nicht nur lecker, sie trägt auch einen Hauch Italien in sich. Ob du an lauen Sommerabenden im Garten sitzt oder an einem grauen Tag ein bisschen südliches Flair in deine Küche holen willst, Bruschetta mit gegrillter Zucchini schmeckt wie ein kleiner Kurzurlaub.

Abgerundet wird die Kreation mit einem guten Olivenöl, frischen Kräutern und etwas Zitronenabrieb. Wer braucht schon komplizierte Rezepte, wenn etwas so Simples so lecker sein kann? Probier’s aus und werde selbst zum Fan.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Mittlerweile haben wir in der Leckerschmecker-Redaktion das Bruschetta-Game einmal durchgespielt und eine riesige Liste an Bruschetta-Rezepten. Die teilen wir gerne mit dir.

Zaubere dir zum Beispiel mal Erdbeer-Nektarinen-Bruschetta, so lange es die Sommerbeeren noch gibt. Oder du servierst deinen Gästen Feta-Trauben-Bruschetta. Das ganze Jahr über schmeckt leuchtend grüne Erbsen-Bruschetta. Buon appetito!

Bruschetta mit gegrillter Zucchini Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zucchini

1 Bio-Zitrone

4 Zweige Minze

4 Zweige Thymian

1 Baguette

2 Knoblauchzehen

300 g Ricotta

Salz und Pfeffer

2 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒 Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie in 5 mm Scheiben.

Reibe die Schale der Zitrone ab und stelle sie beiseite. Wasche die Minze und den Thymian, schüttle sie trocken, zupfe die Blätter ab und schneide sie klein. Schneide das Baguette in Scheiben. Schäle die Knoblauchzehen.

Gib den Ricotta in eine Schüssel und würze ihn mit Salz, Pfeffer, dem Zitronenabrieb und den frischen Kräutern.

Heize den Grill auf mittlere Hitze vor und pinsle die Zucchini-Scheiben mit Öl ein. Grille das Gemüse von beiden Seiten 3-4 Minuten, bis es schön weich geworden ist und Farbe bekommt. Würze mit Salz und Pfeffer.

Pinsle in der Zwischenzeit die Baguettescheiben mit Olivenöl ein und röste sie auf dem Grillrost an.

Reibe die Baguettescheiben mit den Knoblauchzehen ein und bestreiche sie mit der Ricottacreme. Belege sie mit den gegrillten Zucchini und gib Minze, Thymian und Zitronenabrieb darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.